Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41643

22 ноября 2019, 16:32



Охрана труда в Норильске на достойном уровне.

В этом году на конкурс, который проходит в трёх номинациях, поступило 174 заявки. Участники оценивались на основе информационных карт, где были представлены результаты работы за предыдущий год. Победители определены решением краевого межведомственного координационного совета по охране труда. Так, в номинации «Лучший городской округ Красноярского края по организации работы в области охраны труда» город Норильск занял второе место. В номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди работодателей Красноярского края» победители распределены по производственным группам. В Норильске это следующие организации: В группе «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства»: третье место – ремонтно-строительный трест общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт»; в группе «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования»: второе место – трест «Норильскшахтсервис» «Норильскникельремонта»; в группе «Транспорт и связь»: третье место – «Норильскпромтранспорт»; в группе «Образование, наука»: второе место – детский сад № 46 «Надежда» и детский сад № 99 «Топ-Топ»; в группе «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта»: второе место – Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, Централизованная библиотечная система, а третье место – у Спортивной школы № 2.

Просмотров:190 В Красноярске прошло награждение победителей краевого смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда по результатам 2018 года.В этом году на конкурс, который проходит в трёх номинациях, поступило 174 заявки. Участники оценивались на основе информационных карт, где были представлены результаты работы за предыдущий год. Победители определены решением краевого межведомственного координационного совета по охране труда.Так, в номинации «Лучший городской округ Красноярского края по организации работы в области охраны труда» город Норильск занял второе место.В номинации «Лучшая организация работы по охране труда среди работодателей Красноярского края» победители распределены по производственным группам. В Норильске это следующие организации:В группе «Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие производства»: третье место – ремонтно-строительный трест общества с ограниченной ответственностью «Норильскникельремонт»; в группе «Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, производство машин и оборудования»: второе место – трест «Норильскшахтсервис» «Норильскникельремонта»; в группе «Транспорт и связь»: третье место – «Норильскпромтранспорт»; в группе «Образование, наука»: второе место – детский сад № 46 «Надежда» и детский сад № 99 «Топ-Топ»; в группе «Деятельность по организации отдыха и развлечений, культуры и спорта»: второе место – Норильский Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, Централизованная библиотечная система, а третье место – у Спортивной школы № 2.