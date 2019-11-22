Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41644

22 ноября 2019, 16:38



Цифровой век наступает. С 2020 года бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое.

До 1 июля 2020 года работодатели должны уведомить своих сотрудников о том, что происходит переход на электронные носители. В свою очередь работник должен написать заявление о том, какой он хочет видеть свою трудовую книжку, в бумажном или в цифровом виде. Если заявление не будет написано, то автоматически создаётся электронная трудовая книжка, куда будут перенесены все сведения о трудовом стаже. В электронную версию войдёт информация только о трудовой деятельности работника, а вот сведений о поощрениях и награждениях не будет. То есть работнику придётся самостоятельно сохранять все грамоты, отслеживать приказы. С 1 января 2021 года на всех впервые устроившихся на работу будут заводиться только электронные трудовые книжки. Привычные документы о стаже уйдут в историю. Подробнее об этом можно узнать на сайте Пенсионного фонда России: www.pfrf.ru в разделе «Электронная трудовая книжка».

Просмотров:179 Со следующего года работодателей обяжут ежемесячно представлять в Пенсионный фонд сведения о трудовой деятельности, на основании которых и будут формироваться базы данных электронных трудовых книжек.До 1 июля 2020 года работодатели должны уведомить своих сотрудников о том, что происходит переход на электронные носители. В свою очередь работник должен написать заявление о том, какой он хочет видеть свою трудовую книжку, в бумажном или в цифровом виде. Если заявление не будет написано, то автоматически создаётся электронная трудовая книжка, куда будут перенесены все сведения о трудовом стаже. В электронную версию войдёт информация только о трудовой деятельности работника, а вот сведений о поощрениях и награждениях не будет. То есть работнику придётся самостоятельно сохранять все грамоты, отслеживать приказы.С 1 января 2021 года на всех впервые устроившихся на работу будут заводиться только электронные трудовые книжки. Привычные документы о стаже уйдут в историю.Подробнее об этом можно узнать на сайте Пенсионного фонда России: www.pfrf.ru в разделе «Электронная трудовая книжка».