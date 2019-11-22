Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41645

22 ноября 2019, 16:40



Родительские патрули вновь вышли на улицы и дороги Большого Норильска.

Родители проверили, как школьники знают обязанности пешеходов, имеются ли отражатели на верхней одежде и школьных рюкзаках учащихся. Если у школьника световозвращатель отсутствовал, то информация фиксировалась в специальном журнале, а ребёнку тут же выдавался необходимый и полезный атрибут безопасности. По словам одного из представителей родительского патруля, цель таких проверок - не выявление нарушений, а закрепление у школьников навыков безопасного поведения на дороге. Также родители отмечают, что с проведением подобных родительских рейдов активность использования световозвращателей возросла в разы. Фото Михаила Назарова

Просмотров:250 В преддверии полярной ночи родители проверяют наличие световозвращателей у школьников. На этой неделе в разных районах Норильска в рейды заступили патрули лицея № 3, гимназий № 4 и 5, школ № 27 и 33.Родители проверили, как школьники знают обязанности пешеходов, имеются ли отражатели на верхней одежде и школьных рюкзаках учащихся. Если у школьника световозвращатель отсутствовал, то информация фиксировалась в специальном журнале, а ребёнку тут же выдавался необходимый и полезный атрибут безопасности.По словам одного из представителей родительского патруля, цель таких проверок - не выявление нарушений, а закрепление у школьников навыков безопасного поведения на дороге. Также родители отмечают, что с проведением подобных родительских рейдов активность использования световозвращателей возросла в разы.Фото Михаила Назарова