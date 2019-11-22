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22 ноября 2019, 17:15



«Норникель» - в рейтинге Forbes 10 самых щедрых компаний России.

При выборе решено было абстрагироваться от показателей социальной ответственности, так как по результатам опроса, проведённого для Forbes порталом Superjob.ru, при выборе компании для работы для респондентов на первом месте стоит зарплата и только потом — социалка. В итоге первое место в рейтинге самых щедрых компаний занял «Аэрофлот» со средней зарплатой 174 000 рублей и социалкой на 40 баллов. На втором месте – Газпромбанк, зарплата 185 000 рублей и 28 баллов за соцобеспечение, замыкает тройку «Полюс» – 116 000 и 40 баллов. «Норникель» занял четвёртое место со средней зарплатой 111 600 рублей и социальным обеспечением на 40 баллов. Из почти 75 000 сотрудников «Норникеля» около 54 000 работают в Норильске, ещё 12 500 — в Мурманской области. За 2018 год на социальные программы компания потратила 15,7 млрд рублей. Основные статьи расходов — помощь сотрудникам в приобретении жилья (6,3 млрд рублей), санаторно-курортное лечение и оплата отдыха (5,3 млрд рублей). Пенсионные программы и ДМС обошлись в 961 млн рублей и 347 млн рублей соответственно. Кроме того, компания участвует в программе переселения жителей Норильска в районы с благоприятными природно-климатическими условиями. В 2011–2018 годах приобрели квартиры и переселились на материк 7107 семей. Далее рейтинг выглядит так: 5. «Алроса». Средняя зарплата 118 000 рублей, социалка – 40 баллов. 6. «Газпром»: 107 400 рублей, 40 баллов. 7. Polymetal: 153 500 рублей, 28 баллов. 8. ВТБ: 135 000 рублей, 28 баллов. 9. Банк «ФК «Открытие»: 125 100 рублей, 28 баллов. 10. «Новатэк»: 124 700 рублей, 28 баллов. Информация бралась из годовых отчётов компаний. Средние зарплаты указаны без учёта взносов во внебюджетные фонды.

Просмотров:163 Forbes оценил компании, вошедшие в рейтинг лучших работодателей, по двум параметрам — зарплата и социальное обеспечение.При выборе решено было абстрагироваться от показателей социальной ответственности, так как по результатам опроса, проведённого для Forbes порталом Superjob.ru, при выборе компании для работы для респондентов на первом месте стоит зарплата и только потом — социалка. В итоге первое место в рейтинге самых щедрых компаний занял «Аэрофлот» со средней зарплатой 174 000 рублей и социалкой на 40 баллов. На втором месте – Газпромбанк, зарплата 185 000 рублей и 28 баллов за соцобеспечение, замыкает тройку «Полюс» – 116 000 и 40 баллов.«Норникель» занял четвёртое место со средней зарплатой 111 600 рублей и социальным обеспечением на 40 баллов.Из почти 75 000 сотрудников «Норникеля» около 54 000 работают в Норильске, ещё 12 500 — в Мурманской области. За 2018 год на социальные программы компания потратила 15,7 млрд рублей. Основные статьи расходов — помощь сотрудникам в приобретении жилья (6,3 млрд рублей), санаторно-курортное лечение и оплата отдыха (5,3 млрд рублей). Пенсионные программы и ДМС обошлись в 961 млн рублей и 347 млн рублей соответственно. Кроме того, компания участвует в программе переселения жителей Норильска в районы с благоприятными природно-климатическими условиями. В 2011–2018 годах приобрели квартиры и переселились на материк 7107 семей.Далее рейтинг выглядит так:5. «Алроса». Средняя зарплата 118 000 рублей, социалка – 40 баллов.6. «Газпром»: 107 400 рублей, 40 баллов.7. Polymetal: 153 500 рублей, 28 баллов.8. ВТБ: 135 000 рублей, 28 баллов.9. Банк «ФК «Открытие»: 125 100 рублей, 28 баллов.10. «Новатэк»: 124 700 рублей, 28 баллов.Информация бралась из годовых отчётов компаний. Средние зарплаты указаны без учёта взносов во внебюджетные фонды.