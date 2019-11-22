Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41647

22 ноября 2019, 17:16



Жители края могут задать вопрос по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в единой IT-системе.

Любой гражданин может обратиться на круглосуточную горячую линию 8 (800) 600-90-08 или на сайт www.radar.reo.ru по вопросам предоставления услуг по вывозу мусора, а также сообщить о нарушении в работе региональных операторов или наличии несанкционированной свалки. Можно прикреплять фотографию или видео. Информацию обработают и направят региональному оператору, закреплённому за территорией. По словам разработчиков, система «РЭО Радар» поможет регоператорам отслеживать ситуацию и оперативно устранять все нарушения. Ссылка на технологическую платформу размещена на сайте министерства экологии и рационального природопользования края. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:142 В крае начала работать единая система «РЭО Радар», на которую жители региона могут оставлять вопросы по обращению с твёрдыми коммунальными отходами, говорится на официальном портале Красноярского края.Любой гражданин может обратиться на круглосуточную горячую линию 8 (800) 600-90-08 или на сайт www.radar.reo.ru по вопросам предоставления услуг по вывозу мусора, а также сообщить о нарушении в работе региональных операторов или наличии несанкционированной свалки. Можно прикреплять фотографию или видео.Информацию обработают и направят региональному оператору, закреплённому за территорией.По словам разработчиков, система «РЭО Радар» поможет регоператорам отслеживать ситуацию и оперативно устранять все нарушения.Ссылка на технологическую платформу размещена на сайте министерства экологии и рационального природопользования края.Фото Владимира Макушкина