Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41648

22 ноября 2019, 18:13



Транспортная прокуратура Норильска разъясняет нюансы действующего законодательства.

Внесёнными изменениями установлено, что сотрудникам полиции для выполнения возложенных на них обязанностей предоставлено право объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения. Порядок объявления официального предостережения, включая порядок его направления (вручения), форма официального предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение, определены федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел. Также Постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 2019 года № 1238 внесены изменения в порядок распоряжения конфискованным и иным изъятым имуществом, обращённым в собственность государства. В настоящее время большинство обращённого в собственность государства имущества, поступающего в Росимущество, не имеет документов, подтверждающих его соответствие требованиям технических регламентов и безопасности, а также маркировки. В соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании такое имущество не может быть вовлечено в хозяйственный оборот. Указанным постановлением правительства Российской Федерации изменён подход к распоряжению обращённым в собственность государства имуществом. Предусматривается реализация лишь отдельных видов имущества, обращённого в собственность государства, в рамках закрытого перечня. В отношении указанного перечня имущества Росимущество по-прежнему будет обеспечивать весь комплекс необходимых мероприятий для подготовки его к реализации (приём, транспортировку, хранение, проведение экспертизы для подтверждения установленным требованиям о безопасности для жизни и здоровья человека, возможности использования его по обычному предназначению, оценку). В отношении же иного имущества, не подпадающего под перечень, будет отдан приоритет переработке (утилизации) как основному способу распоряжения. Кроме того, этим постановлением регламентированы вопросы учёта имущества для обеспечения контроля за его перемещением, уточнены вопросы перехода бремени содержания и обеспечения его сохранности. Для обеспечения контроля за распоряжением имуществом регламентированы обязанности лица, оказывающего услуги по уничтожению или переработке (утилизации) имущества, обращённого в собственность государства, а также требования к оформлению акта соответствующего распоряжения имуществом. Установлена обязанность проведения видеосъёмки процесса переработки (утилизации) или уничтожения имущества, а также требования к такой видеозаписи. Норильский транспортный прокурор разъясняет положения об изменениях технического регламента о безопасности объектов морского транспорта. Постановлением правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1288 в технический регламент о безопасности объектов морского транспорта внесены изменения, устанавливающие необходимость соответствия требованиям экологической безопасности объектов инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля. Так, определено, что объекты инфраструктуры морского транспорта, используемые для перевалки угля, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством Российской Федерации об охране атмосферного воздуха и настоящим техническим регламентом, а также технологиям, техническим способам и методам, предусмотренным информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям, направленным на сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля. Применение конкретных технологий, направленных на выполнение указанных требований, при строительстве (реконструкции) объектов инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля, предусматривается проектной документацией, а для функционирующих объектов инфраструктуры морского транспорта, которые используются для перевалки угля, - документацией, обосновывающей деятельность по перевалке угля в морском порту, на которые получены положительные заключения государственной экологической экспертизы. Технологии, технические способы и методы, применяемые при оснащении и эксплуатации объектов инфраструктуры морского транспорта, определяются исходя из расположения объекта инфраструктуры морского транспорта, используемого для перевалки угля, вблизи населённого пункта или земельных участков особо охраняемых территорий и объектов, грузооборота терминала, площади его территории и складов, а также используемого при перевалке угля оборудования и применяемых мер пылеподавления. Проектировщики, строители и эксплуатирующие организации объектов инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля, обязаны обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха и настоящего технического регламента, а также применение технологий, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям, направленным на сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля, в части подходов и методов, применяемых при оснащении и эксплуатации объектов инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля. Норильский транспортный прокурор разъясняет положения трудового законодательства в сфере правового регулирования труда несовершеннолетних. Так, трудовое законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации устанавливает гарантии трудовых прав и свобод несовершеннолетних. Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (далее - ТК РФ) вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие шестнадцати лет, а в ряде случаев - не достигшие указанного возраста. Статьёй 63 ТК РФ установлено, что лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, вправе заключить трудовой договор для выполнения лёгкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, а продолжающие обучение лица - в случае если работа не создаёт препятствия для освоения образовательной программы. Оформить трудовые отношение может и лицо, достигшее 14 лет, однако только с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства. С лицами, не достигшими этого возраста, заключение трудового договора допускается в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба их здоровью и нравственному развитию. В таком случае разрешение органа опеки и попечительства должно содержать сведения о максимально допустимой продолжительности ежедневной работы и других условий, в которых может выполняться работа. Одним из основных прав в сфере труда несовершеннолетних работников является установление сокращённой еженедельной продолжительности рабочего времени: - в возрасте до 16 лет - не более 24 часов; - от 16 до 18 лет - не более 35 часов. В соответствии со ст. 94 ТК РФ продолжительность ежедневной работы не может превышать 5 часов для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет (для обучающихся - 2,5 часа) и 7 часов. - в возрасте от 16 до 18 лет (для обучающихся - 4 часа). У несовершеннолетних работников имеются и другие права в сфере трудовых отношений. Так, например, при приёме на работу им не устанавливается испытание, они не привлекаются к сверхурочным работам, к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время (за исключением участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений). В порядке ст. 267 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день предоставляется несовершеннолетним в удобное время, замена его денежной компенсацией и отзыв из отпуска запрещены. Следует отметить, что работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, а также его причинение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения.

Просмотров:293 Федеральным законом Российской Федерации от 16.10.2019 № 337-ФЗ внесены изменения в статью 13 Федерального закона «О полиции», закрепляющие право сотрудников полиции на объявление физическому лицу обязательного для исполнения предостережения.Внесёнными изменениями установлено, что сотрудникам полиции для выполнения возложенных на них обязанностей предоставлено право объявлять физическому лицу официальное предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции, либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения.Порядок объявления официального предостережения, включая порядок его направления (вручения), форма официального предостережения, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных объявлять официальное предостережение, определены федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел.Также Постановлением правительства Российской Федерации от 23 сентября 2019 года № 1238 внесены изменения в порядок распоряжения конфискованным и иным изъятым имуществом, обращённым в собственность государства.В настоящее время большинство обращённого в собственность государства имущества, поступающего в Росимущество, не имеет документов, подтверждающих его соответствие требованиям технических регламентов и безопасности, а также маркировки. В соответствии с требованиями законодательства о техническом регулировании такое имущество не может быть вовлечено в хозяйственный оборот.Указанным постановлением правительства Российской Федерации изменён подход к распоряжению обращённым в собственность государства имуществом. Предусматривается реализация лишь отдельных видов имущества, обращённого в собственность государства, в рамках закрытого перечня. В отношении указанного перечня имущества Росимущество по-прежнему будет обеспечивать весь комплекс необходимых мероприятий для подготовки его к реализации (приём, транспортировку, хранение, проведение экспертизы для подтверждения установленным требованиям о безопасности для жизни и здоровья человека, возможности использования его по обычному предназначению, оценку).В отношении же иного имущества, не подпадающего под перечень, будет отдан приоритет переработке (утилизации) как основному способу распоряжения.Кроме того, этим постановлением регламентированы вопросы учёта имущества для обеспечения контроля за его перемещением, уточнены вопросы перехода бремени содержания и обеспечения его сохранности.Для обеспечения контроля за распоряжением имуществом регламентированы обязанности лица, оказывающего услуги по уничтожению или переработке (утилизации) имущества, обращённого в собственность государства, а также требования к оформлению акта соответствующего распоряжения имуществом. Установлена обязанность проведения видеосъёмки процесса переработки (утилизации) или уничтожения имущества, а также требования к такой видеозаписи.Норильский транспортный прокурор разъясняет положения об изменениях технического регламента о безопасности объектов морского транспорта.Постановлением правительства Российской Федерации от 07.10.2019 № 1288 в технический регламент о безопасности объектов морского транспорта внесены изменения, устанавливающие необходимость соответствия требованиям экологической безопасности объектов инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля.Так, определено, что объекты инфраструктуры морского транспорта, используемые для перевалки угля, должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательством Российской Федерации об охране атмосферного воздуха и настоящим техническим регламентом, а также технологиям, техническим способам и методам, предусмотренным информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям, направленным на сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля.Применение конкретных технологий, направленных на выполнение указанных требований, при строительстве (реконструкции) объектов инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля, предусматривается проектной документацией, а для функционирующих объектов инфраструктуры морского транспорта, которые используются для перевалки угля, - документацией, обосновывающей деятельность по перевалке угля в морском порту, на которые получены положительные заключения государственной экологической экспертизы.Технологии, технические способы и методы, применяемые при оснащении и эксплуатации объектов инфраструктуры морского транспорта, определяются исходя из расположения объекта инфраструктуры морского транспорта, используемого для перевалки угля, вблизи населённого пункта или земельных участков особо охраняемых территорий и объектов, грузооборота терминала, площади его территории и складов, а также используемого при перевалке угля оборудования и применяемых мер пылеподавления.Проектировщики, строители и эксплуатирующие организации объектов инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля, обязаны обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации в области охраны окружающей среды, законодательства Российской Федерации об охране атмосферного воздуха и настоящего технического регламента, а также применение технологий, технических способов и методов, предусмотренных информационно-техническим справочником по наилучшим доступным технологиям, направленным на сокращение выбросов загрязняющих веществ при перевалке угля, в части подходов и методов, применяемых при оснащении и эксплуатации объектов инфраструктуры морского транспорта, используемых для перевалки угля.Норильский транспортный прокурор разъясняет положения трудового законодательства в сфере правового регулирования труда несовершеннолетних.Так, трудовое законодательство в соответствии с Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права и международными договорами Российской Федерации устанавливает гарантии трудовых прав и свобод несовершеннолетних.Согласно Трудовому кодексу Российской Федерации (далее - ТК РФ) вступать в трудовые отношения в качестве работников имеют право лица, достигшие шестнадцати лет, а в ряде случаев - не достигшие указанного возраста.Статьёй 63 ТК РФ установлено, что лица, получившие общее образование и достигшие возраста 15 лет, вправе заключить трудовой договор для выполнения лёгкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, а продолжающие обучение лица - в случае если работа не создаёт препятствия для освоения образовательной программы.Оформить трудовые отношение может и лицо, достигшее 14 лет, однако только с письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства.С лицами, не достигшими этого возраста, заключение трудового договора допускается в организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений без ущерба их здоровью и нравственному развитию. В таком случае разрешение органа опеки и попечительства должно содержать сведения о максимально допустимой продолжительности ежедневной работы и других условий, в которых может выполняться работа.Одним из основных прав в сфере труда несовершеннолетних работников является установление сокращённой еженедельной продолжительности рабочего времени:- в возрасте до 16 лет - не более 24 часов;- от 16 до 18 лет - не более 35 часов.В соответствии со ст. 94 ТК РФ продолжительность ежедневной работы не может превышать 5 часов для несовершеннолетних в возрасте от 15 до 16 лет (для обучающихся - 2,5 часа) и 7 часов.- в возрасте от 16 до 18 лет (для обучающихся - 4 часа).У несовершеннолетних работников имеются и другие права в сфере трудовых отношений. Так, например, при приёме на работу им не устанавливается испытание, они не привлекаются к сверхурочным работам, к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, в ночное время (за исключением участвующих в создании и (или) исполнении художественных произведений).В порядке ст. 267 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 31 календарный день предоставляется несовершеннолетним в удобное время, замена его денежной компенсацией и отзыв из отпуска запрещены.Следует отметить, что работники в возрасте до 18 лет несут полную материальную ответственность лишь за умышленное причинение ущерба, а также его причинение в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения, в результате совершения преступления или административного правонарушения.