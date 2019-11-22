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22 ноября 2019, 18:14



Социально ориентированный бюджет: депутаты ЗС в первом чтении одобрили проект главного финансового документа края.

Нынешний бюджет Красноярский край исполняет с профицитом, но в 2020 году вновь предусматривается дефицит — 6 млрд рублей. При этом министр финансов назвал его техническим, поскольку данную сумму вполне возможно покрыть за счёт переходящих остатков с текущего года. В 2021 и 2022 годах планируется бездефицитный бюджет, а уменьшение величины государственного долга края позволит региону войти в группу территорий с высокой степенью долговой устойчивости. В проекте краевого бюджета на 2020-й и два последующих года во главу угла ставится забота о жителях региона. Предусматривается индексация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы края с 1 октября 2020 года — на 3%, индексация стипендиального фонда для обучающихся в краевых учебных заведениях с 1 сентября 2020 года — тоже на 3%, а также индексация тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающих граждан — на те же 3%. Кроме того, планируется увеличение на 6,5% расчётных объёмов фондов финансовой поддержки муниципальных образований края. В расходной части бюджета на 2020 год больше всего средств предусматривается на здравоохранение (более 80 млрд рублей) и образование (более 64 млрд рублей). Начиная с 2019 года регион принимает участие в реализации 11 национальных проектов. Самыми финансовоёмкими станут региональные проекты в рамках двух нацпроектов «Демография» (2020 год — 7,3 млрд рублей) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2020-й — 4,8 млрд рублей). В следующем году по сравнению с 2019-м объём финансирования региональных проектов увеличится на 403,3 млн рублей и составит 21,2 млрд рублей. Около половины расходов на эти цели по-прежнему планируется осуществлять за счёт краевого бюджета. Одной из главных на ближайшие годы станет задача по улучшению качества социальной инфраструктуры в муниципальных округах: здравоохранения, образования, культуры, спорта.

Просмотров:122 Общий объём доходов в 2020 году по краю составляет 242,5 млрд рублей, расходы на следующий год — 248,5 миллиарда. Ключевые задачи, которые предстоит выполнить, — это реализация Указа президента РФ от 7 мая 2018 года «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», содействие устойчивому развитию муниципальных образований, совершенствование системы межбюджетных отношений, повышение эффективности бюджетных расходов.Нынешний бюджет Красноярский край исполняет с профицитом, но в 2020 году вновь предусматривается дефицит — 6 млрд рублей. При этом министр финансов назвал его техническим, поскольку данную сумму вполне возможно покрыть за счёт переходящих остатков с текущего года.В 2021 и 2022 годах планируется бездефицитный бюджет, а уменьшение величины государственного долга края позволит региону войти в группу территорий с высокой степенью долговой устойчивости.В проекте краевого бюджета на 2020-й и два последующих года во главу угла ставится забота о жителях региона. Предусматривается индексация расходов на оплату труда работников бюджетной сферы края с 1 октября 2020 года — на 3%, индексация стипендиального фонда для обучающихся в краевых учебных заведениях с 1 сентября 2020 года — тоже на 3%, а также индексация тарифа страхового взноса на обязательное медицинское страхование неработающих граждан — на те же 3%.Кроме того, планируется увеличение на 6,5% расчётных объёмов фондов финансовой поддержки муниципальных образований края.В расходной части бюджета на 2020 год больше всего средств предусматривается на здравоохранение (более 80 млрд рублей) и образование (более 64 млрд рублей).Начиная с 2019 года регион принимает участие в реализации 11 национальных проектов. Самыми финансовоёмкими станут региональные проекты в рамках двух нацпроектов «Демография» (2020 год — 7,3 млрд рублей) и «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (2020-й — 4,8 млрд рублей). В следующем году по сравнению с 2019-м объём финансирования региональных проектов увеличится на 403,3 млн рублей и составит 21,2 млрд рублей. Около половины расходов на эти цели по-прежнему планируется осуществлять за счёт краевого бюджета.Одной из главных на ближайшие годы станет задача по улучшению качества социальной инфраструктуры в муниципальных округах: здравоохранения, образования, культуры, спорта.