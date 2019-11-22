Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41650

22 ноября 2019, 18:15



В марте 2020 года Красноярск примет этапы Кубка мира по фристайлу.

Согласно календарю Международной федерации лыжного спорта FIS, Россия примет шесть этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах - акробатика, могул и ски-кросс. Первые этапы Кубка начнутся в январе 2020 года – Москва и Санкт-Петербург проведут два этапа по акробатике. В феврале этапы по ски-кроссу примет Челябинская область. Заключительные этапы Кубка мира пройдут в Красноярске 7 и 8 марта. Напомним, кластер «Сопка» включает семь спортивных объектов и пять трасс для соревнований и тренировок по сноуборду, ски-слоупстайлу, ски-кроссу, а также - трассы для акробатики, могула, ски-хафпайпа, параллельных дисциплин сноуборда. По уровню оснащения и технологичности это второй подобный проект в России и единственный - за Уралом. Фото с официального сайта Универсиады-2019

Просмотров:126 Соревнования по акробатике и могулу пройдут на трассах кластера «Сопка» – одного из спортивных объектов зимней Универсиады - 2019.Согласно календарю Международной федерации лыжного спорта FIS, Россия примет шесть этапов Кубка мира по фристайлу в дисциплинах - акробатика, могул и ски-кросс. Первые этапы Кубка начнутся в январе 2020 года – Москва и Санкт-Петербург проведут два этапа по акробатике. В феврале этапы по ски-кроссу примет Челябинская область. Заключительные этапы Кубка мира пройдут в Красноярске 7 и 8 марта.Напомним, кластер «Сопка» включает семь спортивных объектов и пять трасс для соревнований и тренировок по сноуборду, ски-слоупстайлу, ски-кроссу, а также - трассы для акробатики, могула, ски-хафпайпа, параллельных дисциплин сноуборда. По уровню оснащения и технологичности это второй подобный проект в России и единственный - за Уралом.Фото с официального сайта Универсиады-2019