Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41668

25 ноября 2019, 18:46



В конце этой недели в Норильске впервые пройдёт «Движение улиц».

Для нашего города это принципиально новый формат соревнований. Личные противостояния экстремалов будут проходить в формате баттла по уникальным для Севера направлениям, как паркур, баскетбольный и футбольный фристайл, хип-хоп и денсхолл, All styles battle - битва танцоров любых направлений в едином баттле. В воскресенье, 1 декабря, в 11 часов состязания по уличному спорту в рамках фестиваля продолжатся. В течение двух дней оценивать выступления участников будут приглашённые специалисты и профи в уличном спорте: Сергей Аверин, тренер по паркуру и трикингу, организатор чемпионата Siberian papkour challenge, многократный призёр и победитель соревнований по паркуру регионального и всероссийского масштабов; Павел Цыганенко, хореограф, имеющий за плечами победы во всероссийских и международных баттлах и руководитель сети студий по уличному танцу и член Федерации Street Dance. Также приедут в Норильск Борис Емельянов, двукратный чемпион России по футбольному фристайлу, участник открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Лужниках, старший тренер сборной города Красноярска. Видео выступлений будут опубликованы на официальных страницах в социальных сетях VK, Instagram: street_region24. Вплоть до 8 декабря болельщики смогут проголосовать за спортсменов, покоривших их своим мастерством и отдать им свой приз зрительских симпатий. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы и подарки от партнёров проекта. Всех, кому интересен уличный спорт, кто живёт на драйве, приглашаются 30 ноября и 1 декабря в ДФК (Дом физической культуры) по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 6б. Через неделю, 8 декабря, в «Синема-Арт-холле» состоится гала-концерт, в котором выступят лучшие участники фестиваля. Следите за фестивальной программой на сайте «Заполярной правды» www.gazetazp.ru и на страничках street_region24 в Инстаграм и Вконтакте.

Просмотров:837 В эту субботу, 30 ноября, в 11 часов в Доме физической культуры состоится торжественное открытие первого регионального фестиваля по уличному спорту и культуре «Движение улиц». Организатор мероприятия - Центр развития личности «Старт».Для нашего города это принципиально новый формат соревнований. Личные противостояния экстремалов будут проходить в формате баттла по уникальным для Севера направлениям, как паркур, баскетбольный и футбольный фристайл, хип-хоп и денсхолл, All styles battle - битва танцоров любых направлений в едином баттле.В воскресенье, 1 декабря, в 11 часов состязания по уличному спорту в рамках фестиваля продолжатся. В течение двух дней оценивать выступления участников будут приглашённые специалисты и профи в уличном спорте: Сергей Аверин, тренер по паркуру и трикингу, организатор чемпионата Siberian papkour challenge, многократный призёр и победитель соревнований по паркуру регионального и всероссийского масштабов; Павел Цыганенко, хореограф, имеющий за плечами победы во всероссийских и международных баттлах и руководитель сети студий по уличному танцу и член Федерации Street Dance.Также приедут в Норильск Борис Емельянов, двукратный чемпион России по футбольному фристайлу, участник открытия чемпионата мира по футболу 2018 года в Лужниках, старший тренер сборной города Красноярска.Видео выступлений будут опубликованы на официальных страницах в социальных сетях VK, Instagram: street_region24. Вплоть до 8 декабря болельщики смогут проголосовать за спортсменов, покоривших их своим мастерством и отдать им свой приз зрительских симпатий. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат ценные призы и подарки от партнёров проекта.Всех, кому интересен уличный спорт, кто живёт на драйве, приглашаются 30 ноября и 1 декабря в ДФК (Дом физической культуры) по адресу: г. Норильск, ул. Октябрьская, 6б.Через неделю, 8 декабря, в «Синема-Арт-холле» состоится гала-концерт, в котором выступят лучшие участники фестиваля.Следите за фестивальной программой на сайте «Заполярной правды» www.gazetazp.ru и на страничках street_region24 в Инстаграм и Вконтакте.