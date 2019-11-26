Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41669

26 ноября 2019, 11:40



Норильчан приглашают к обсуждению общественного пространства на Ленинском, 1.

29 ноября в 18 часов на кухне городских идей Агентства развития Норильска состоится встреча с Александром Никульшиным, главным архитектором проекта по созданию городского общественного пространства на Ленинском пр., 1. Работы ведёт инжиниринговая компания Aurora Group. В задачи проектировщика входит превратить здание бывшей технической библиотеки в общественное многофункциональное пространство для горожан, напоминают в Агентстве развития Норильска. Холл первого этажа станет местом встреч и центром притяжения норильчан и гостей города. В планах сделать пространство первого этажа в место для организации и проведения городских мероприятий, выставок, неформального общения, с функцией просторного фойе на время проведения массовых мероприятий. Значительная часть этажа станет «улицей под крышей» - с обилием живой зелени, которой так не хватает в холодное время года. Широкую парадную лестницу, ведущую с первого на второй этаж, предлагается превратить в креативное пространство, где будут проводиться лекции, кинопоказы и презентации. Также на первом этаже расположится небольшое кафе с пространством для проведения мастер-классов и детских праздников. На втором этаже разместится офис АРН. Здесь же будет предусмотрена «Кухня городских идей». На третьем этаже планируется создать пространство туристско-информационного Центра, включая офисные помещения для сотрудников. Учреждение будет работать не только как визит-центр по приёму туристов, но и как открытая образовательная площадка. Четвёртый будет отведён под зону коворкинга с кофейней, пространства для работы некоммерческих организаций, индивидуальных и социальных предпринимателей из разных сфер. Меблировка и оборудование коворкинга предполагает возможность трансформации пространства в лекторий для проведения мероприятий АРН и ТИЦ: конференций, семинаров, тренингов. Атриумное пространство 5-го этажа будет использоваться для проведения торжественных и протокольных мероприятий. Шестой уровень – антресоль по периметру пятого этажа с балюстрадным ограждением – станет семейным местом отдыха с функцией библиотекой «свободного доступа». На седьмом этаже расположится переговорная для тренингов и семинаров. За счёт архитектурной планировки переговорная станет многофункциональным помещением, которое будет использоваться для конфиденциальных мероприятий и переговоров, встреч с клиентами, для организации корпоративных совещаний, а также проведения семинаров и тренингов. На встрече в АРН Александр Никульшин представит промежуточный итог работы. Горожане ознакомятся с концепцией будущего общественного пространства и предложат собственные идеи, которые могут быть учтены при дальнейшей проектировке. Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться. Фото Елены Белаловой

Просмотров:178 29 ноября в 18 часов на кухне городских идей Агентства развития Норильска состоится встреча с Александром Никульшиным, главным архитектором проекта по созданию городского общественного пространства на Ленинском пр., 1.Работы ведёт инжиниринговая компания Aurora Group. В задачи проектировщика входит превратить здание бывшей технической библиотеки в общественное многофункциональное пространство для горожан, напоминают в Агентстве развития Норильска.Холл первого этажа станет местом встреч и центром притяжения норильчан и гостей города. В планах сделать пространство первого этажа в место для организации и проведения городских мероприятий, выставок, неформального общения, с функцией просторного фойе на время проведения массовых мероприятий. Значительная часть этажа станет «улицей под крышей» - с обилием живой зелени, которой так не хватает в холодное время года. Широкую парадную лестницу, ведущую с первого на второй этаж, предлагается превратить в креативное пространство, где будут проводиться лекции, кинопоказы и презентации. Также на первом этаже расположится небольшое кафе с пространством для проведения мастер-классов и детских праздников.На втором этаже разместится офис АРН. Здесь же будет предусмотрена «Кухня городских идей». На третьем этаже планируется создать пространство туристско-информационного Центра, включая офисные помещения для сотрудников. Учреждение будет работать не только как визит-центр по приёму туристов, но и как открытая образовательная площадка. Четвёртый будет отведён под зону коворкинга с кофейней, пространства для работы некоммерческих организаций, индивидуальных и социальных предпринимателей из разных сфер. Меблировка и оборудование коворкинга предполагает возможность трансформации пространства в лекторий для проведения мероприятий АРН и ТИЦ: конференций, семинаров, тренингов.Атриумное пространство 5-го этажа будет использоваться для проведения торжественных и протокольных мероприятий. Шестой уровень – антресоль по периметру пятого этажа с балюстрадным ограждением – станет семейным местом отдыха с функцией библиотекой «свободного доступа».На седьмом этаже расположится переговорная для тренингов и семинаров. За счёт архитектурной планировки переговорная станет многофункциональным помещением, которое будет использоваться для конфиденциальных мероприятий и переговоров, встреч с клиентами, для организации корпоративных совещаний, а также проведения семинаров и тренингов.На встрече в АРН Александр Никульшин представит промежуточный итог работы. Горожане ознакомятся с концепцией будущего общественного пространства и предложат собственные идеи, которые могут быть учтены при дальнейшей проектировке.Для участия во встрече необходимо зарегистрироваться.Фото Елены Белаловой