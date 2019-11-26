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26 ноября 2019, 11:52

Повторно проштрафился – под суд. Дознаватели направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения.


В октябре сотрудниками ГИБДД был задержан водитель, который ранее задерживался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В дневное время на ул. Ленинградской сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Mercedes под управлением 46-летнего местного жителя, который, будучи лишённым права на управление автомобилем, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как установили инспекторы ДПС, в ноябре 2018 года водитель уже привлекался к административной ответственности за то же нарушение.
В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. В отношении водителя избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.
Фото Владимира Макушкина
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    Список новостей

 26 ноября 2019 
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18:09   «Филармонические встречи»: 5 декабря в Норильске пройдёт единственный концерт Юрия Шишкина. 17:59   В Мончегорске, территории пребывания «Норникеля», откроется мини-футбольный манеж.
16:30   Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск побывал в городской больнице № 1. 15:45   На Талнахской, 17, вандалы устроили потоп жильцам пятого и шестого подъездов. Спикер ЗС Дмитрий Свиридов осмотрел место происшествия.
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12:13   Первая зимняя отборочная игра среди школьных команд КВН состоится 2 декабря в 19 часов. 12:09   Зарплата растёт, а доходы падают. В регионе зафиксировали падение реальных доходов населения.
12:07   По работе и награда. Лучших работников Енисейского пароходства наградили по итогам навигации-2019. 12:03   Норильские тхэквондисты вернулись с чемпионата и первенства Красноярского края с медалями разного достоинства.
11:53   Участники совместного проекта компании «Норникель» и школы робототехники Cyber Class - «РобоНикель» продолжают демонстрировать своё мастерство на международных соревнованиях. 11:52   Повторно проштрафился – под суд. Дознаватели направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения.
11:40   Норильчан приглашают к обсуждению общественного пространства на Ленинском, 1.

 25 ноября 2019 
18:46   В конце этой недели в Норильске впервые пройдёт «Движение улиц». 18:05   Александр Усс: Красноярский край должен быть драйвером федеральных инициатив в Арктической зоне.
18:02   Норильск в четвёртый раз проведёт #ЩедрыйВторник. 16:58   В эти дни в Сочи проходит XVI корпоративный турнир по волейболу.
16:41   Норильск ждёт решений по важным для горожан программам реновации жилья и переселения. 16:26   «Зима в движении!». База «Оль-Гуль» ждёт норильчан на праздник открытия нового зимнего сезона.
16:25   В Норильске прошёл турнир по строгому подъёму на бицепс по версии WRPF. 16:20   Завершился V фестиваль культуры и спорта среди норильских силовиков.
15:47   В 7-м туре чемпионата России по мини-футболу «Норильский никель» легко переиграл дебютанта лиги – «Беркут» (6:0 и 8:1). 15:27   Диана Козмеренко, выступив на чемпионате России, первой из норильчанок добилась звания КМС в гиревом спорте.
14:58   Норильские автомобилисты стабильно нарушают ПДД. В выходные прошли рейды «Скорость» и «Нетрезвый водитель». 14:42   Норильские школьники и студенты приняли участие в практическом этапе конкурса «Я б в рабочие пошёл!»
14:22   Шесть норильских дворов преобразятся в новом году. 14:21   За несколько часов рейда девять автомобилистов наказаны за езду по тротуарам.
12:56   «Сказку о мамином сердце» показали в «Юбилейном» ко Дню матери. 12:56   В Заполярном драматическом в эти выходные состоялась премьера спектакля «Брат мой».
12:55   Инспекция по труду проведёт в Норильске приём граждан. 12:46   В Норильске обновят фасады школ и детских садов.

 22 ноября 2019 
18:15   В марте 2020 года Красноярск примет этапы Кубка мира по фристайлу. 18:14   Социально ориентированный бюджет: депутаты ЗС в первом чтении одобрили проект главного финансового документа края.
18:13   Транспортная прокуратура Норильска разъясняет нюансы действующего законодательства. 17:16   Жители края могут задать вопрос по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в единой IT-системе.
17:15   «Норникель» - в рейтинге Forbes 10 самых щедрых компаний России. 16:40   Родительские патрули вновь вышли на улицы и дороги Большого Норильска.
16:38   Цифровой век наступает. С 2020 года бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое. 16:32   Охрана труда в Норильске на достойном уровне.
15:19   Сегодня в Городском центре культуры завершается фестиваль силовых структур. С минуты на минуту огласят имена победителей. 15:16   В Красноярске хотят поставить памятник актёрам Жжёнову и Смоктуновскому.
14:21   В Красноярском крае вырастет МРОТ для работников региональных госучреждений. 14:13   Более двух тысяч предпенсионеров края начали профессиональное обучение. Организуются курсы и в Норильске.
14:08   В «Роевом ручье» для медведей приготовят торт.




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