Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41670

26 ноября 2019, 11:52



Повторно проштрафился – под суд. Дознаватели направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения.

В октябре сотрудниками ГИБДД был задержан водитель, который ранее задерживался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В дневное время на ул. Ленинградской сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Mercedes под управлением 46-летнего местного жителя, который, будучи лишённым права на управление автомобилем, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как установили инспекторы ДПС, в ноябре 2018 года водитель уже привлекался к административной ответственности за то же нарушение. В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. В отношении водителя избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:150 В октябре сотрудниками ГИБДД был задержан водитель, который ранее задерживался за управление автомобилем в нетрезвом состоянии. В дневное время на ул. Ленинградской сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль Mercedes под управлением 46-летнего местного жителя, который, будучи лишённым права на управление автомобилем, сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Как установили инспекторы ДПС, в ноябре 2018 года водитель уже привлекался к административной ответственности за то же нарушение.В отношении него было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статьёй 264.1 Уголовного кодекса РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». Санкции предусматривают лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. В отношении водителя избрана мера пресечения - подписка о невыезде и надлежащем поведении.Фото Владимира Макушкина