Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41671

26 ноября 2019, 11:53



Участники совместного проекта компании «Норникель» и школы робототехники Cyber Class - «РобоНикель» продолжают демонстрировать своё мастерство на международных соревнованиях.

Как сообщает сайт tv21, состязания для ребят пройдут в следующих направлениях: категория Tag-Out – турнирная игра, цель которой - оттолкнуть робота соперника с игрового поля быстрее, чем противник. В этой разновидности традиционной игры Сумо будут участвовать ученики из Норильска. Категория Mission Challenge — тайное задание, задачу которого участникам оглашают только в день соревнований. В этой сложнейшей категории примут участие школьники из Читы. Ещё девять учеников «РобоНикель» из Норильска, Дудинки, Заполярного, Никеля и Мончегорска примут участие в трёхдневном фестивале робототехники Robotex International, который пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Таллине. Здесь юные робототехники будут соревноваться в LEGO Sumo. Два робота, сконструированных из LEGO, соревнуются друг с другом на параллельных дорожках. Задача роботов состоит в том, чтобы как можно быстрее проехать по трассе, отмеченной чёрной линией. Робот LEGO Sumo должен выталкивать своего соперника с ринга, соблюдая все правила соревнований. Отметим, что программа «РобоНикель» предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удалённых регионах России с целью формирования кадров для высокотехнологичных профессий будущего и является очень популярной у школьников. Растущий интерес к ней отмечает и руководитель проекта Тимофей Кунцевич: «Мы очень рады быть частью этого процесса и помогать развивать инфраструктуру образовательной робототехники в северных и удалённых регионах. Я сам имею отношение к робототехнике уже 7 лет и могу уверенно сказать, что поражён прогрессом, который мы видим за два года в шести городах, где существует наша программа». Фото http://www.24rus.ru

Просмотров:150 Завоевав золото на международных соревнованиях RobotChallenge-2019, ученики из Норильска, Дудинки, Заполярного, Читы, Мончегорска и Никеля идут дальше. Так, с 16 по 20 декабря в городе Чиангмай (Таиланд) состоится международная олимпиада по робототехнике International Robot Olympiad Committee (IROC). Конкурс роботов для детей младшего возраста с 1999 года каждый год собирает более 50 000 школьников со всего мира. Команду «РобоНикеля» представят в этом году ученики из Норильска и Читы.Как сообщает сайт tv21, состязания для ребят пройдут в следующих направлениях: категория Tag-Out – турнирная игра, цель которой - оттолкнуть робота соперника с игрового поля быстрее, чем противник. В этой разновидности традиционной игры Сумо будут участвовать ученики из Норильска. Категория Mission Challenge — тайное задание, задачу которого участникам оглашают только в день соревнований. В этой сложнейшей категории примут участие школьники из Читы.Ещё девять учеников «РобоНикель» из Норильска, Дудинки, Заполярного, Никеля и Мончегорска примут участие в трёхдневном фестивале робототехники Robotex International, который пройдёт с 29 ноября по 1 декабря в Таллине. Здесь юные робототехники будут соревноваться в LEGO Sumo. Два робота, сконструированных из LEGO, соревнуются друг с другом на параллельных дорожках. Задача роботов состоит в том, чтобы как можно быстрее проехать по трассе, отмеченной чёрной линией. Робот LEGO Sumo должен выталкивать своего соперника с ринга, соблюдая все правила соревнований.Отметим, что программа «РобоНикель» предусматривает развитие инфраструктуры образовательной робототехники в северных и удалённых регионах России с целью формирования кадров для высокотехнологичных профессий будущего и является очень популярной у школьников. Растущий интерес к ней отмечает и руководитель проекта Тимофей Кунцевич: «Мы очень рады быть частью этого процесса и помогать развивать инфраструктуру образовательной робототехники в северных и удалённых регионах. Я сам имею отношение к робототехнике уже 7 лет и могу уверенно сказать, что поражён прогрессом, который мы видим за два года в шести городах, где существует наша программа».Фото http://www.24rus.ru