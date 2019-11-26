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26 ноября 2019, 12:03



Норильские тхэквондисты вернулись с чемпионата и первенства Красноярского края с медалями разного достоинства.

На первенстве края среди юниоров 15-17 лет второе место завоевал Ильяс Беделов. На открытом первенстве среди юношей и девушек 12-14 лет золото досталось Анастасии Кормышевой, бронза – Станиславу Никитину и Роману Ромашову. Среди младших юношей 10-11 лет Вячеслав Гречев стал вторым, Александр Сергеев – третьим. Наконец, среди взрослых спортсменов золотыми медалистами чемпионата стали Полина Никуличева и Павел Никуличев. Фото участников соревнований

Просмотров:163 Соревнования прошли в краевой столице. Честь Норильска представляли спортсмены Таймырской федерации тхэквондо (WTF) под руководством Сергея Никуличева.На первенстве края среди юниоров 15-17 лет второе место завоевал Ильяс Беделов. На открытом первенстве среди юношей и девушек 12-14 лет золото досталось Анастасии Кормышевой, бронза – Станиславу Никитину и Роману Ромашову. Среди младших юношей 10-11 лет Вячеслав Гречев стал вторым, Александр Сергеев – третьим. Наконец, среди взрослых спортсменов золотыми медалистами чемпионата стали Полина Никуличева и Павел Никуличев.Фото участников соревнований