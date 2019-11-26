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26 ноября 2019, 12:07



По работе и награда. Лучших работников Енисейского пароходства наградили по итогам навигации-2019.

Почётные звания ПАО «ГМК «Норильский никель» «Лучший рабочий» и «Лучший специалист» получили Екатерина Батраченко, вахтенный матрос т/х «Василий Суриков», и Олег Крапивин, капитан-механик т/х «Лейтенант Филиппов», соответственно. Также благодарностями и почётными грамотами ПАО «ГМК «Норильский никель» отмечен труд пяти сотрудников пароходства. За высокие производственные показатели в работе, большой личный вклад в развитие речных перевозок на реке Енисей и её притоках благодарность губернатора Красноярского края объявлена трём капитанам ЕРП, ещё двум работникам пароходства вручены почётные грамоты губернатора Красноярского края. Благодарственным письмом главы Красноярска награждены пять сотрудников Красноярского судоремонтного центра. Почётные звания «Ветеран труда Енисейского пароходства» и «Лучший работник Енисейского пароходства» присвоены 15 сотрудникам, ещё 41 человек и 9 экипажей судов получили различные награды АО «ЕРП». Генеральный директор управляющей компании ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин поблагодарил сотрудников за успешную работу и достигнутые результаты и выразил уверенность в том, что следующий год будет перспективным для Енисейского речного пароходства. Фото e-river.ru

Просмотров:151 91 работник и 9 экипажей судов Енисейского речного пароходства удостоились федеральных, краевых и корпоративных наград по итогам навигации-2019, сообщает портал ЕРП. Почётной наградой Министерства транспорта РФ – нагрудным знаком отличия «За безаварийную работу на речном транспорте» награждены 18 капитанов-механиков ЕРП. Из них шестеро – знаком I степени (вручается капитанам, не допустившим аварийных случаев на внутренних водных путях на протяжении 15 навигаций), двое – II степени (10 безаварийных навигаций) и десять – III степени(5 сезонов безаварийной работы).Почётные звания ПАО «ГМК «Норильский никель» «Лучший рабочий» и «Лучший специалист» получили Екатерина Батраченко, вахтенный матрос т/х «Василий Суриков», и Олег Крапивин, капитан-механик т/х «Лейтенант Филиппов», соответственно. Также благодарностями и почётными грамотами ПАО «ГМК «Норильский никель» отмечен труд пяти сотрудников пароходства.За высокие производственные показатели в работе, большой личный вклад в развитие речных перевозок на реке Енисей и её притоках благодарность губернатора Красноярского края объявлена трём капитанам ЕРП, ещё двум работникам пароходства вручены почётные грамоты губернатора Красноярского края. Благодарственным письмом главы Красноярска награждены пять сотрудников Красноярского судоремонтного центра. Почётные звания «Ветеран труда Енисейского пароходства» и «Лучший работник Енисейского пароходства» присвоены 15 сотрудникам, ещё 41 человек и 9 экипажей судов получили различные награды АО «ЕРП». Генеральный директор управляющей компании ООО «Норникель – ЕРП» Олег Шпагин поблагодарил сотрудников за успешную работу и достигнутые результаты и выразил уверенность в том, что следующий год будет перспективным для Енисейского речного пароходства.Фото e-river.ru