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26 ноября 2019, 12:09



Зарплата растёт, а доходы падают. В регионе зафиксировали падение реальных доходов населения.

У жителей Красноярского края сократились реальные доходы — это доходы, скорректированные на индекс потребительских цен. Об этом сообщает портал newslab.ru со ссылкой на Красноярскстат. Размер снижения составил 1,1%. При этом в январе - сентябре 2019 года денежные доходы населения составили 29 261,6 рубля и по сравнению с январем - сентябрём 2018 года увеличились на 4,3%. Среднемесячная начисленная зарплата у работников в регионе равняется 48 255 рублям, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году. На 1 октября 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 15 193,9 рубля и увеличился по сравнению с 1 октября 2018 года на 5,9%. Реальный размер назначенных месячных пенсий увеличился на 1,5%. Величина прожиточного минимума в III квартале 2019 года составила 12 689 рублей в месяц. По сравнению с III кварталом 2018 года величина прожиточного минимума выросла на 6,5%. Фото https://www.rbc.ru

Просмотров:185 У жителей Красноярского края сократились реальные доходы — это доходы, скорректированные на индекс потребительских цен. Об этом сообщает портал newslab.ru со ссылкой на Красноярскстат. Размер снижения составил 1,1%. При этом в январе - сентябре 2019 года денежные доходы населения составили 29 261,6 рубля и по сравнению с январем - сентябрём 2018 года увеличились на 4,3%.Среднемесячная начисленная зарплата у работников в регионе равняется 48 255 рублям, что на 7,7% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.На 1 октября 2019 года средний размер назначенных пенсий составил 15 193,9 рубля и увеличился по сравнению с 1 октября 2018 года на 5,9%. Реальный размер назначенных месячных пенсий увеличился на 1,5%.Величина прожиточного минимума в III квартале 2019 года составила 12 689 рублей в месяц. По сравнению с III кварталом 2018 года величина прожиточного минимума выросла на 6,5%.Фото https://www.rbc.ru