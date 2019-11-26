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26 ноября 2019, 12:13



Первая зимняя отборочная игра среди школьных команд КВН состоится 2 декабря в 19 часов.



Просмотров:150 В «шуточной» борьбе сразятся школьные сборные «ГМО» и «ОПГ», «КАГ» из 11-й гимназия, а также сборные «Фанатки» и «Альфачи». Они примут участие в конкурсах «Приветствие», «Разминка с залом» и «Музыкальный биатлон». По итогам игры жюри решит, какие команды пройдут в финал. Последние годы школьные игры КВН весьма популярны среди норильчан разных поколений, горожане с удовольствием приходят поболеть за юных кавээнщиков, получая немалые порции задорного юмора.