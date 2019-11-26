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26 ноября 2019, 12:21



Кинокомплекс «Родина» 30 ноября в 17 часов представит документальный фильм «Лествица» о забытой традиции знаменного пения.

Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:164 Эту традицию крюкового или знаменного пения XVI века сохранили старообрядцы в посёлке Ворогово Красноярского края. Они бережно передают уникальную нотную грамоту из поколения в поколение. Музыкальная письменность и звучание, не сохранившиеся в живом виде нигде в мире, берут начало в древней Византии. Фильм снят методом «погружения» в атмосферу деревенской жизни, лишённой городской суеты. Часовая лента создана Сибирской студией независимого кино при поддержке Фонда президентских грантов и министерства культуры Красноярского края. Вход на показ по пригласительным билетам, которые можно получить в кассе «Родины» за 20 минут до начала сеанса. Количество мест ограниченно.Фото Дениса Кожевникова