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26 ноября 2019, 12:41



Молодые парламентарии Норильска провели круглый стол «От правовых знаний - к гражданской позиции».

В качестве экспертов в мероприятии приняли участие депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров, руководители фракций ЛДПР и «Справедливая Россия» в Норильском горсовете Олег Пилюгин и Дмитрий Дубров, председатель Общественной палаты Норильска Наталья Солодовник и председатель городского Совета профилактики правонарушений Эдилия Ерохина. Модераторами на дискуссионной площадке выступили члены молодёжного парламента города Норильска Николай Шатура и Анастасия Ордынцева. Цель круглого стола – наладить взаимодействие местных политических и общественных объединений в организации мероприятий и работ по формированию гражданской позиции и просветительской работы в области гражданского права. Мероприятие прошло в формате «два мнения». Сначала по теме высказались представители молодого поколения, затем участники выслушали дополнения экспертов. По итогам круглого стола была составлена резолюция, в которую вошли идеи и предложения участников. В частности, предложено разработать методические рекомендации, направленные на формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения, а также - регулярно проводить встречи со школьниками и молодёжью по указанной тематике с привлечением депутатов городского Совета, членов молодёжного парламента Норильска и представителей общественных организаций. Фото Екатерины Поповой

Просмотров:181 Мероприятие состоялось в конференц-зале Молодёжного центра. Актуальная тема объединила представителей общественности, депутатов разных уровней, студентов и школьников.В качестве экспертов в мероприятии приняли участие депутат Законодательного собрания Красноярского края Павел Семизоров, руководители фракций ЛДПР и «Справедливая Россия» в Норильском горсовете Олег Пилюгин и Дмитрий Дубров, председатель Общественной палаты Норильска Наталья Солодовник и председатель городского Совета профилактики правонарушений Эдилия Ерохина.Модераторами на дискуссионной площадке выступили члены молодёжного парламента города Норильска Николай Шатура и Анастасия Ордынцева. Цель круглого стола – наладить взаимодействие местных политических и общественных объединений в организации мероприятий и работ по формированию гражданской позиции и просветительской работы в области гражданского права.Мероприятие прошло в формате «два мнения». Сначала по теме высказались представители молодого поколения, затем участники выслушали дополнения экспертов. По итогам круглого стола была составлена резолюция, в которую вошли идеи и предложения участников. В частности, предложено разработать методические рекомендации, направленные на формирование общественного сознания и гражданской позиции подрастающего поколения, а также - регулярно проводить встречи со школьниками и молодёжью по указанной тематике с привлечением депутатов городского Совета, членов молодёжного парламента Норильска и представителей общественных организаций.Фото Екатерины Поповой