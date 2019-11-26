Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41679

26 ноября 2019, 12:43



В Норильске сохраняется штормовое предупреждение. Синоптики ждут, что метель стихнет лишь завтра к вечеру.

По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся 2-й смены с 1-го по 11-е классы во всём Норильске. По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31-го, 33-го маршрутов осуществляется по расписанию. Для доставки авиапассажиров в аэропорт Норильск выделяются дополнительные автобусы 33-го маршрута, отправление от АДЦ по мере накопления пассажиров. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:349 На сегодня в городе продолжается метель, сохраняется видимость менее 1 000 м, ветер южный 8-13 м/с, порывы 15-20 м/с, в горных районах порывы 22-27 м/с, говорят синоптики. Температура воздуха -8... -13ºС. Штормовое предупреждение по очень сильному ветру, объявленное с 6 утра 25 ноября, продлено до 19 часов 26 ноября. «Мы пока в зоне циклона, он пройдёт дальше завтра. Ветер будет стихать, но мороз пока не усилится значительно, так что какое-то время будет стоять приятная погода», - пояснили нам специалисты.По данным Таймырского центра по гидрометеорологии, в связи с неблагоприятными погодными условиями по усмотрению родителей разрешается не посещать занятия учащимся 2-й смены с 1-го по 11-е классы во всём Норильске.По решению ГИБДД на автодороге Норильск – Алыкель введён временный запрет для движения всех видов автотранспорта, кроме технологического. Движение автобусов 31-го, 33-го маршрутов осуществляется по расписанию. Для доставки авиапассажиров в аэропорт Норильск выделяются дополнительные автобусы 33-го маршрута, отправление от АДЦ по мере накопления пассажиров.Фото Дениса Кожевникова