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26 ноября 2019, 12:49



Норильск и Красноярск вошли в федеральный проект «Чистый воздух», в число 12 российских городов, где должны быть снижены выбросы.

«На то, чтобы удовлетворить все заявки и просто пожелания территорий в средствах на закупку баков и строительство площадок для сбора мусора, нужно не менее 900 млн рублей, – рассказал Александр Симановский порталу 1line.info. – Из бюджета Красноярского края уже несколько лет по нашей депутатской инициативе выделяется по 50 млн рублей. Конечно, этих денег не хватает. Сейчас на 2020 год в проекте бюджета заложено 128 млн рублей. Наш комитет говорит о том, что на эти цели нужно выделять не менее 200 млн ежегодно в течение ближайших трёх лет, т. е. 600 млн рублей. Ведь площадки временного накопления — дорогостоящее мероприятие. Нужно выделять землю, бетонировать. Давайте сначала купим контейнеры, чтобы регоператоры просто вывозили мусор». Остро стоит вопрос по несанкционированным свалкам. Федеральное законодательство говорит: кто хозяин земли, тот должен платить за её уборку. В краевом бюджете средств на уборку всех свалок не хватит, поэтому нужно добиваться средств из федерального бюджета. Краевые депутаты предлагают выделить на это не менее 200 млн рублей. Виновны в организации несанкционированных свалок конкретные люди. Для борьбы с ними депутаты предлагают разные способы. Можно устанавливать видеокамеры. Заниматься экологическим образованием, выделять дополнительные деньги для работы с общественниками и экологического воспитания. Есть пример Казани, где выделяются деньги из бюджета и награждаются лучшие общественные инспекторы, которые реально помогают не только в обращении с отходами, но и вообще следят за экологией. Однако чтобы выделять деньги из бюджета, надо понимать кому и как это делать. То есть необходимо разработать грантовую программу, чтобы общественные инспекторы обучались собирать и готовить необходимый пакет документов. Затем передавали его в надзорные органы. Это позволит принимать к нарушителям меры. Что касается комплексного плана по улучшению экологической обстановки, два краевых города Норильск и Красноярск вошли в федеральный проект «Чистый воздух», в число 12 российских городов, где должны быть снижены выбросы. При этом депутаты видят необходимость на своём уровне разрабатывать региональные проекты по улучшению экологической ситуации и в других городах края: Лесосибирске, Минусинске, Ачинске, Канске. Кроме того, в проект постановления Законодательного собрания будет внесено предложение обсудить с крупными компаниями края проведение массового обследования в городах региона. Его цель — выявить воздействие промышленных выбросов на жителей. «Надо не просто говорить, что мы дышим плохим воздухом. Мы должны разрабатывать меры, чтобы здоровье людей стало лучше», – подытожил Александр Симановский. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:270 Председатель комитета по природным ресурсам и экологии Красноярского края Александр Симановский рассказал о предложениях депутатов в проект краевого бюджета. Среди них: выделение средств на реализацию в крае «мусорной» реформы, борьбу с вредными выбросами и поддержку экологических общественников.«На то, чтобы удовлетворить все заявки и просто пожелания территорий в средствах на закупку баков и строительство площадок для сбора мусора, нужно не менее 900 млн рублей, – рассказал Александр Симановский порталу 1line.info. – Из бюджета Красноярского края уже несколько лет по нашей депутатской инициативе выделяется по 50 млн рублей. Конечно, этих денег не хватает. Сейчас на 2020 год в проекте бюджета заложено 128 млн рублей. Наш комитет говорит о том, что на эти цели нужно выделять не менее 200 млн ежегодно в течение ближайших трёх лет, т. е. 600 млн рублей. Ведь площадки временного накопления — дорогостоящее мероприятие. Нужно выделять землю, бетонировать. Давайте сначала купим контейнеры, чтобы регоператоры просто вывозили мусор».Остро стоит вопрос по несанкционированным свалкам. Федеральное законодательство говорит: кто хозяин земли, тот должен платить за её уборку. В краевом бюджете средств на уборку всех свалок не хватит, поэтому нужно добиваться средств из федерального бюджета. Краевые депутаты предлагают выделить на это не менее 200 млн рублей.Виновны в организации несанкционированных свалок конкретные люди. Для борьбы с ними депутаты предлагают разные способы. Можно устанавливать видеокамеры. Заниматься экологическим образованием, выделять дополнительные деньги для работы с общественниками и экологического воспитания. Есть пример Казани, где выделяются деньги из бюджета и награждаются лучшие общественные инспекторы, которые реально помогают не только в обращении с отходами, но и вообще следят за экологией. Однако чтобы выделять деньги из бюджета, надо понимать кому и как это делать. То есть необходимо разработать грантовую программу, чтобы общественные инспекторы обучались собирать и готовить необходимый пакет документов. Затем передавали его в надзорные органы. Это позволит принимать к нарушителям меры.Что касается комплексного плана по улучшению экологической обстановки, два краевых города Норильск и Красноярск вошли в федеральный проект «Чистый воздух», в число 12 российских городов, где должны быть снижены выбросы.При этом депутаты видят необходимость на своём уровне разрабатывать региональные проекты по улучшению экологической ситуации и в других городах края: Лесосибирске, Минусинске, Ачинске, Канске. Кроме того, в проект постановления Законодательного собрания будет внесено предложение обсудить с крупными компаниями края проведение массового обследования в городах региона. Его цель — выявить воздействие промышленных выбросов на жителей. «Надо не просто говорить, что мы дышим плохим воздухом. Мы должны разрабатывать меры, чтобы здоровье людей стало лучше», – подытожил Александр Симановский.Фото Владимира Макушкина