Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41681

26 ноября 2019, 13:16



Нефть на подходе: не менее 20 тысяч новых рабочих мест обещает создать «Таймырнефтегаз» и «НГХ-Недра».

В рамках проекта планируется создание вспомогательных промышленных предприятий и объектов, мощных объектов генерации и развитой сети линий электропередач, развитие авиатранспортных, речных и морских перевозок, устройство сотен километров автодорог и развитие объектов связи. Всё это должно стать важной составляющей программы развития российской Арктики. Ближайшими населёнными пунктами относительно Кустовой площадки № 1 месторождения являются село Караул в 17 км и город Дудинка в 137 км. На территории объекта предусматривается обустройство четырёх скважин, в том числе три добывающих и одна нагнетательная, строительство энергетического блока и склада хранения продукции. Объём добываемой нефти в 2024 году (максимальная мощность) составит 417 т/сут, объём жидкости 509 м3/сут. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:241 Такая возможность появится у предприятий в ходе реализации проекта по добыче нефти с Иркинского лицензионного участка на Таймыре. Об этом заявили представители компаний на состоявшихся вчера в Дудинке общественных слушаниях.В рамках проекта планируется создание вспомогательных промышленных предприятий и объектов, мощных объектов генерации и развитой сети линий электропередач, развитие авиатранспортных, речных и морских перевозок, устройство сотен километров автодорог и развитие объектов связи. Всё это должно стать важной составляющей программы развития российской Арктики.Ближайшими населёнными пунктами относительно Кустовой площадки № 1 месторождения являются село Караул в 17 км и город Дудинка в 137 км. На территории объекта предусматривается обустройство четырёх скважин, в том числе три добывающих и одна нагнетательная, строительство энергетического блока и склада хранения продукции.Объём добываемой нефти в 2024 году (максимальная мощность) составит 417 т/сут, объём жидкости 509 м3/сут.Фото Дениса Кожевникова