Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41682

26 ноября 2019, 15:45



На Талнахской, 17, вандалы устроили потоп жильцам пятого и шестого подъездов. Спикер ЗС Дмитрий Свиридов осмотрел место происшествия.

Собственники затопленных квартир обратились в управляющую компанию, чтобы специалисты зафиксировали залитие и составили акты. 11 квартир коммунальщики осмотрели, но говорить о размере ущерба можно будет только после повторного обследования, которое пройдёт через 10-14 дней. Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, находящийся в Норильске с рабочим визитом, не остался в стороне от ЧП и прибыл на место, чтобы лично оценить масштаб бедствия. Сюда же приехал и Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству. Чиновники пообщались с жильцами многоквартирного дома. В одной из квартир руководители увидели провисшие под тяжестью воды натяжные потолки, мокрые стены. Хозяйка пояснила, что они проснулись от того, что шумят трубы, а потом уже на головы обрушился ливень из горячей воды. Натяжные потолки частично спасли от порчи вещей, хотя в одной из комнат и потолок порвался под тяжестью скопившейся воды. - Для города это сигнал, – говорит Дмитрий Свиридов. - Нужно проверять замки на дверях, ведущих на чердаки. Менять их на более качественные. Получается, что из-за сломанного нерадивыми горожанами 500-рублёвого замка причинённый жильцам ущерб придётся возмещать управляющей компании. Будем надеяться, чтобы не было короткого замыкания. Николай Жигулин: - Ситуацию с залитием администрация возьмёт на контроль. Управляющая компания действовала в сложившейся ситуации оперативно. Сейчас нужно понять объём причинённого ущерба. Компания «Жилкомсервис» прокомментирует ситуацию в ближайшее время. Фото Ирины Яринской

Просмотров:239 Сегодня ранним утром на головы мирно спящих норильчан обрушился поток горячей воды. В 4.15 утра диспетчеру аварийной службы стали поступать звонки от жильцов, через десять минут бригада сантехников «Жилкомсервиса» прибыла на место ЧП. В пятом подъезде рабочие обнаружили вскрытую железную дверь на чердак. Замок валялся рядом. Коммунальщики предположили, что наводнение устроили вандалы - они открыли три шаровых крана, установленных на стояках отопления для сброса воздуха из системы, из-за чего и хлынул поток горячей воды. В результате пострадало 15 квартир. До этого система отопления работала в нормальном режиме, жалоб на завоздушивание батарей от жильцов дома не поступало.Собственники затопленных квартир обратились в управляющую компанию, чтобы специалисты зафиксировали залитие и составили акты. 11 квартир коммунальщики осмотрели, но говорить о размере ущерба можно будет только после повторного обследования, которое пройдёт через 10-14 дней.Председатель Законодательного собрания края Дмитрий Свиридов, находящийся в Норильске с рабочим визитом, не остался в стороне от ЧП и прибыл на место, чтобы лично оценить масштаб бедствия. Сюда же приехал и Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству. Чиновники пообщались с жильцами многоквартирного дома.В одной из квартир руководители увидели провисшие под тяжестью воды натяжные потолки, мокрые стены. Хозяйка пояснила, что они проснулись от того, что шумят трубы, а потом уже на головы обрушился ливень из горячей воды. Натяжные потолки частично спасли от порчи вещей, хотя в одной из комнат и потолок порвался под тяжестью скопившейся воды.- Для города это сигнал, – говорит Дмитрий Свиридов. - Нужно проверять замки на дверях, ведущих на чердаки. Менять их на более качественные. Получается, что из-за сломанного нерадивыми горожанами 500-рублёвого замка причинённый жильцам ущерб придётся возмещать управляющей компании. Будем надеяться, чтобы не было короткого замыкания.Николай Жигулин:- Ситуацию с залитием администрация возьмёт на контроль. Управляющая компания действовала в сложившейся ситуации оперативно. Сейчас нужно понять объём причинённого ущерба.Компания «Жилкомсервис» прокомментирует ситуацию в ближайшее время.Фото Ирины Яринской