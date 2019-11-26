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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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18:17 Искать виновного в потопе на Талнахской, 17, будет полиция. А вот расходы по компенсации ущерба жильцам лягут на плечи управляющей компании.
18:15 Завтра жителям Оганера придётся утеплиться: из-за ремонтных работ будет ограничена подача тепла.
18:09 «Филармонические встречи»: 5 декабря в Норильске пройдёт единственный концерт Юрия Шишкина.
17:59 В Мончегорске, территории пребывания «Норникеля», откроется мини-футбольный манеж.
16:30 Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск побывал в городской больнице № 1.
15:45 На Талнахской, 17, вандалы устроили потоп жильцам пятого и шестого подъездов. Спикер ЗС Дмитрий Свиридов осмотрел место происшествия.
13:16 Нефть на подходе: не менее 20 тысяч новых рабочих мест обещает создать «Таймырнефтегаз» и «НГХ-Недра».
12:49 Норильск и Красноярск вошли в федеральный проект «Чистый воздух», в число 12 российских городов, где должны быть снижены выбросы.
12:43 В Норильске сохраняется штормовое предупреждение. Синоптики ждут, что метель стихнет лишь завтра к вечеру.
12:41 Молодые парламентарии Норильска провели круглый стол «От правовых знаний - к гражданской позиции».
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