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26 ноября 2019, 16:30

Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск побывал в городской больнице № 1.


Председатель Законодательного собрания края побеседовал с главным врачом городской больницы, обсудил комплекс первоочередных и злободневных вопросов медицинского учреждения. В этом перечне - проблемы нехватки персонала, квалифицированных специалистов различных профилей, обеспечения современным оборудованием, а также вопросы оказания более широкого и современного спектра медицинских услуг. Обсуждались и вопросы эксплуатации здания перинатального центра, обслуживания оборудования в нём, проведения ряда работ по отладке техники.
Подробнее об этом визите читайте на сайте и в бумажной версии «Заполярной Правды».
Фото Дениса Кожевникова
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    Список новостей

 26 ноября 2019 
18:17   Искать виновного в потопе на Талнахской, 17, будет полиция. А вот расходы по компенсации ущерба жильцам лягут на плечи управляющей компании. 18:15   Завтра жителям Оганера придётся утеплиться: из-за ремонтных работ будет ограничена подача тепла.
18:09   «Филармонические встречи»: 5 декабря в Норильске пройдёт единственный концерт Юрия Шишкина. 17:59   В Мончегорске, территории пребывания «Норникеля», откроется мини-футбольный манеж.
16:30   Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск побывал в городской больнице № 1. 15:45   На Талнахской, 17, вандалы устроили потоп жильцам пятого и шестого подъездов. Спикер ЗС Дмитрий Свиридов осмотрел место происшествия.
13:16   Нефть на подходе: не менее 20 тысяч новых рабочих мест обещает создать «Таймырнефтегаз» и «НГХ-Недра». 12:49   Норильск и Красноярск вошли в федеральный проект «Чистый воздух», в число 12 российских городов, где должны быть снижены выбросы.
12:43   В Норильске сохраняется штормовое предупреждение. Синоптики ждут, что метель стихнет лишь завтра к вечеру. 12:41   Молодые парламентарии Норильска провели круглый стол «От правовых знаний - к гражданской позиции».
12:24   В выходные в заповедной зоне задержали браконьеров с 200 килограммами рыбы. 12:21   Кинокомплекс «Родина» 30 ноября в 17 часов представит документальный фильм «Лествица» о забытой традиции знаменного пения.
12:13   Первая зимняя отборочная игра среди школьных команд КВН состоится 2 декабря в 19 часов. 12:09   Зарплата растёт, а доходы падают. В регионе зафиксировали падение реальных доходов населения.
12:07   По работе и награда. Лучших работников Енисейского пароходства наградили по итогам навигации-2019. 12:03   Норильские тхэквондисты вернулись с чемпионата и первенства Красноярского края с медалями разного достоинства.
11:53   Участники совместного проекта компании «Норникель» и школы робототехники Cyber Class - «РобоНикель» продолжают демонстрировать своё мастерство на международных соревнованиях. 11:52   Повторно проштрафился – под суд. Дознаватели направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, повторно севшего за руль в состоянии опьянения.
11:40   Норильчан приглашают к обсуждению общественного пространства на Ленинском, 1.

 25 ноября 2019 
18:46   В конце этой недели в Норильске впервые пройдёт «Движение улиц». 18:05   Александр Усс: Красноярский край должен быть драйвером федеральных инициатив в Арктической зоне.
18:02   Норильск в четвёртый раз проведёт #ЩедрыйВторник. 16:58   В эти дни в Сочи проходит XVI корпоративный турнир по волейболу.
16:41   Норильск ждёт решений по важным для горожан программам реновации жилья и переселения. 16:26   «Зима в движении!». База «Оль-Гуль» ждёт норильчан на праздник открытия нового зимнего сезона.
16:25   В Норильске прошёл турнир по строгому подъёму на бицепс по версии WRPF. 16:20   Завершился V фестиваль культуры и спорта среди норильских силовиков.
15:47   В 7-м туре чемпионата России по мини-футболу «Норильский никель» легко переиграл дебютанта лиги – «Беркут» (6:0 и 8:1). 15:27   Диана Козмеренко, выступив на чемпионате России, первой из норильчанок добилась звания КМС в гиревом спорте.
14:58   Норильские автомобилисты стабильно нарушают ПДД. В выходные прошли рейды «Скорость» и «Нетрезвый водитель». 14:42   Норильские школьники и студенты приняли участие в практическом этапе конкурса «Я б в рабочие пошёл!»
14:22   Шесть норильских дворов преобразятся в новом году. 14:21   За несколько часов рейда девять автомобилистов наказаны за езду по тротуарам.
12:56   «Сказку о мамином сердце» показали в «Юбилейном» ко Дню матери. 12:56   В Заполярном драматическом в эти выходные состоялась премьера спектакля «Брат мой».
12:55   Инспекция по труду проведёт в Норильске приём граждан. 12:46   В Норильске обновят фасады школ и детских садов.

 22 ноября 2019 
18:15   В марте 2020 года Красноярск примет этапы Кубка мира по фристайлу. 18:14   Социально ориентированный бюджет: депутаты ЗС в первом чтении одобрили проект главного финансового документа края.
18:13   Транспортная прокуратура Норильска разъясняет нюансы действующего законодательства. 17:16   Жители края могут задать вопрос по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в единой IT-системе.
17:15   «Норникель» - в рейтинге Forbes 10 самых щедрых компаний России. 16:40   Родительские патрули вновь вышли на улицы и дороги Большого Норильска.
16:38   Цифровой век наступает. С 2020 года бумажные трудовые книжки уйдут в прошлое. 16:32   Охрана труда в Норильске на достойном уровне.
15:19   Сегодня в Городском центре культуры завершается фестиваль силовых структур. С минуты на минуту огласят имена победителей. 15:16   В Красноярске хотят поставить памятник актёрам Жжёнову и Смоктуновскому.
14:21   В Красноярском крае вырастет МРОТ для работников региональных госучреждений. 14:13   Более двух тысяч предпенсионеров края начали профессиональное обучение. Организуются курсы и в Норильске.
14:08   В «Роевом ручье» для медведей приготовят торт.




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