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26 ноября 2019, 16:30



Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск побывал в городской больнице № 1.

Подробнее об этом визите читайте на сайте и в бумажной версии «Заполярной Правды». Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:184 Председатель Законодательного собрания края побеседовал с главным врачом городской больницы, обсудил комплекс первоочередных и злободневных вопросов медицинского учреждения. В этом перечне - проблемы нехватки персонала, квалифицированных специалистов различных профилей, обеспечения современным оборудованием, а также вопросы оказания более широкого и современного спектра медицинских услуг. Обсуждались и вопросы эксплуатации здания перинатального центра, обслуживания оборудования в нём, проведения ряда работ по отладке техники.Подробнее об этом визите читайте на сайте и в бумажной версии «Заполярной Правды».Фото Дениса Кожевникова