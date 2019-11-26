Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41684

26 ноября 2019, 17:59



В Мончегорске, территории пребывания «Норникеля», откроется мини-футбольный манеж.

Манеж Мончегорск получил в подарок от Ассоциации мини-футбола России, партнёром которой выступает компания «Норникель». Вообще, надо сказать, градообразующее предприятие взяло на себя практически все расходы по возведению спортивного объекта, а это без малого 30 миллионов рублей. «Норникель» уделяет большое внимание развитию спорта и, в частности, мини-футболу. Многие годы в Суперлиге чемпионата России выступает МФК «Норильский никель». С 2015 года компания - генеральный партнёр проекта «Мини-футбол - в школу», к которому подключились школьники Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, Никеля и Читы. Так появилась программа «Мини-футбол в школу. Регион Заполярье». А чтобы северные мальчишки и девчонки не знали проблем с местом проведения соревнований и тренировок зимой, градообразующее предприятие помогает в строительстве новых спортсооружений. - Появление мини-футбольного манежа имеет для города большое социальное значение, - рассказал заместитель главы администрации Мончегорска по социальной политике Владимир Ливдан. - Дело в том, что отделение футбола спортивной школы олимпийского резерва не имеет постоянной тренировочной базы на зимний сезон. Летом, с мая по октябрь, юные футболисты, да и все желающие могут заниматься в идеальных условиях на новом футбольном поле, появившемся при содействии «Норникеля». Но зимой ощущается нехватка крытого спортивного комплекса. Дети занимаются в школьных спортзалах, где пространства для игры в футбол недостаточно. Новый мини-футбольный манеж позволит решить эту проблему. Здесь смогут заниматься не только воспитанники спортшколы, но и сборная Мончегорска, сотрудники Кольской ГМК, городских организаций. Причём при желании можно будет играть не только в мини-футбол, но и флорбол, большой теннис. Турнир на призы МФК «Норильский никель» состоится с 29 ноября по 1 декабря. Он соберёт мужские и ветеранские команды из Мончегорска, Заполярного, Никеля, норвежского Киркенеса и команду МФК «Норильский никель», которая по традиции проведёт мастер-класс для детских команд. Жителей и гостей города организаторы приглашают на турнир поддержать спортсменов.

Просмотров:121 Уже в конце ноября здесь состоится традиционный турнир на призы мини-футбольного клуба «Норильский никель», сообщает Kn51.Манеж Мончегорск получил в подарок от Ассоциации мини-футбола России, партнёром которой выступает компания «Норникель». Вообще, надо сказать, градообразующее предприятие взяло на себя практически все расходы по возведению спортивного объекта, а это без малого 30 миллионов рублей.«Норникель» уделяет большое внимание развитию спорта и, в частности, мини-футболу. Многие годы в Суперлиге чемпионата России выступает МФК «Норильский никель». С 2015 года компания - генеральный партнёр проекта «Мини-футбол - в школу», к которому подключились школьники Норильска, Дудинки, Мончегорска, Заполярного, Никеля и Читы. Так появилась программа «Мини-футбол в школу. Регион Заполярье». А чтобы северные мальчишки и девчонки не знали проблем с местом проведения соревнований и тренировок зимой, градообразующее предприятие помогает в строительстве новых спортсооружений.- Появление мини-футбольного манежа имеет для города большое социальное значение, - рассказал заместитель главы администрации Мончегорска по социальной политике Владимир Ливдан. - Дело в том, что отделение футбола спортивной школы олимпийского резерва не имеет постоянной тренировочной базы на зимний сезон. Летом, с мая по октябрь, юные футболисты, да и все желающие могут заниматься в идеальных условиях на новом футбольном поле, появившемся при содействии «Норникеля». Но зимой ощущается нехватка крытого спортивного комплекса. Дети занимаются в школьных спортзалах, где пространства для игры в футбол недостаточно.Новый мини-футбольный манеж позволит решить эту проблему. Здесь смогут заниматься не только воспитанники спортшколы, но и сборная Мончегорска, сотрудники Кольской ГМК, городских организаций. Причём при желании можно будет играть не только в мини-футбол, но и флорбол, большой теннис.Турнир на призы МФК «Норильский никель» состоится с 29 ноября по 1 декабря. Он соберёт мужские и ветеранские команды из Мончегорска, Заполярного, Никеля, норвежского Киркенеса и команду МФК «Норильский никель», которая по традиции проведёт мастер-класс для детских команд.Жителей и гостей города организаторы приглашают на турнир поддержать спортсменов.