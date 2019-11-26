Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41685

26 ноября 2019, 18:09



«Филармонические встречи»: 5 декабря в Норильске пройдёт единственный концерт Юрия Шишкина.

Юрий Шишкин удостоен различных государственных наград, является почётным вице-президентом Всемирной конфедерации аккордеонистов (CIA) с 2005 года - президент международного музыкального центра «Гармония». Сегодня Юрий Шишкин является одним из самых востребованных музыкантов. Впечатляет не только география его гастролей, куда входят страны и континенты, но и уровень его программ. Искусство виртуоза отличает высокое мастерство, владение музыкальной живописью и блестящая техника. Учредителем творческого проекта «Филармонические встречи» является управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, организатором – Талнахская детская школа искусств. Концерт состоится в Городском концертном зале по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 17а. Начало в 19.00. Телефон для справок 37-14-56.

Просмотров:135 В рамках творческого проекта «Филармонические встречи» в Городском концертном зале на Б. Хмельницкого, 17, состоится концерт заслуженного артиста России Юрия Шишкина, одного из лучших баянистов современности.Юрий Шишкин удостоен различных государственных наград, является почётным вице-президентом Всемирной конфедерации аккордеонистов (CIA) с 2005 года - президент международного музыкального центра «Гармония».Сегодня Юрий Шишкин является одним из самых востребованных музыкантов. Впечатляет не только география его гастролей, куда входят страны и континенты, но и уровень его программ. Искусство виртуоза отличает высокое мастерство, владение музыкальной живописью и блестящая техника.Учредителем творческого проекта «Филармонические встречи» является управление по делам культуры и искусства администрации города Норильска, организатором – Талнахская детская школа искусств.Концерт состоится в Городском концертном зале по адресу: г. Норильск, ул. Б. Хмельницкого, 17а. Начало в 19.00. Телефон для справок 37-14-56.