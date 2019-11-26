Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41687

26 ноября 2019, 18:17



Искать виновного в потопе на Талнахской, 17, будет полиция. А вот расходы по компенсации ущерба жильцам лягут на плечи управляющей компании.

По словам Ольги Сарычевой, первого заместителя генерального директора «ЖКС», в ночь с 24 на 25 ноября неизвестным был взломан чердачный замок и открыты шаровые краны, предназначенные для сброса воздуха из системы ТВС. В 4.15 в аварийно-диспетчерскую службу «Жилкомсервиса» поступила заявка от одного из жильцов пятого подъезда дома на Талнахской, 17, о том, что их заливает сверху. Аварийная бригада выехала и в 4.25 была уже на месте. - Аварийщики увидели, что замок на чердачной двери сломан и валяется рядом, а на чердаке открыты три сбросных вентиля системы отопления, – пояснила Ольга Сарычева. – Естественно, что оттуда хлещет вода и заливает квартиры. Система отопления никаким другим образом не была повреждена. Бригада закрыла их и на этом работа сантехников была завершена, поскольку аварийная ситуация была устранена. Проблема в том, что с момента, когда неизвестный открутил сбросные вентили и до момента, когда аварийщики их закрутили, из системы ТВС вылилось очень много воды. Если бы такая ситуация произошла днём, то капельную течь обнаружили бы практически сразу. А в этой ситуации пока спящим людям не стала литься на головы вода – звонков в аварийную диспетчерскую не было. На данный момент в управляющую компанию заявки о том, что квартиры затоплены, поступили из 15 квартир пятого и шестого подъездов по смежной стене. На этот момент 14 из 15 квартир уже обследованы и составлены акты о залитии. Ольга Сарычева допускает, что от залития пострадало большее количество квартир: кто-то из жильцов находится в отпуске, кто-то на работе, на вахте, например. В любом случае это не последнее посещение сотрудниками ЖКС пострадавшего дома и его квартиросъёмщиков. Через 10-14 дней специалисты УК вновь посетят квартиры и оценят их состояние, чтобы понять объём причинённого ущерба и определить сумму материального возмещения. Так как управляющая компания вины с себя за случившееся не снимает, то именно она будет производить оценку материального возмещения. Сейчас дверь на чердак закрыта на новый замок. Если сотрудники правоохранительных органов установят личность вредителя, то ему будет грозить возмещение ущерба по всем затопленным квартирам. Тем более что в качестве ещё одной причины этого преступления рассматривают месть... Фото Ирины Яринской

Просмотров:172 Это происшествие стало самым масштабным по количеству затопленных квартир за всю историю норильского ЖКХ. Обратиться в полицию представителям ЖКС рекомендовали Дмитрий Свиридов, председатель Законодательного собрания Красноярского края, и Николай Жигулин, заместитель главы города по городскому хозяйству.По словам Ольги Сарычевой, первого заместителя генерального директора «ЖКС», в ночь с 24 на 25 ноября неизвестным был взломан чердачный замок и открыты шаровые краны, предназначенные для сброса воздуха из системы ТВС. В 4.15 в аварийно-диспетчерскую службу «Жилкомсервиса» поступила заявка от одного из жильцов пятого подъезда дома на Талнахской, 17, о том, что их заливает сверху. Аварийная бригада выехала и в 4.25 была уже на месте.- Аварийщики увидели, что замок на чердачной двери сломан и валяется рядом, а на чердаке открыты три сбросных вентиля системы отопления, – пояснила Ольга Сарычева. – Естественно, что оттуда хлещет вода и заливает квартиры. Система отопления никаким другим образом не была повреждена. Бригада закрыла их и на этом работа сантехников была завершена, поскольку аварийная ситуация была устранена. Проблема в том, что с момента, когда неизвестный открутил сбросные вентили и до момента, когда аварийщики их закрутили, из системы ТВС вылилось очень много воды. Если бы такая ситуация произошла днём, то капельную течь обнаружили бы практически сразу. А в этой ситуации пока спящим людям не стала литься на головы вода – звонков в аварийную диспетчерскую не было.На данный момент в управляющую компанию заявки о том, что квартиры затоплены, поступили из 15 квартир пятого и шестого подъездов по смежной стене. На этот момент 14 из 15 квартир уже обследованы и составлены акты о залитии.Ольга Сарычева допускает, что от залития пострадало большее количество квартир: кто-то из жильцов находится в отпуске, кто-то на работе, на вахте, например. В любом случае это не последнее посещение сотрудниками ЖКС пострадавшего дома и его квартиросъёмщиков. Через 10-14 дней специалисты УК вновь посетят квартиры и оценят их состояние, чтобы понять объём причинённого ущерба и определить сумму материального возмещения. Так как управляющая компания вины с себя за случившееся не снимает, то именно она будет производить оценку материального возмещения.Сейчас дверь на чердак закрыта на новый замок.Если сотрудники правоохранительных органов установят личность вредителя, то ему будет грозить возмещение ущерба по всем затопленным квартирам. Тем более что в качестве ещё одной причины этого преступления рассматривают месть...Фото Ирины Яринской