Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41688

27 ноября 2019, 12:17



Четверо игроков «Норильского никеля» вызваны в национальную сборную России по мини-футболу.

Напомним, что ранее, в конце октября, сборная России выиграла групповой турнир основного раунда квалификации к чемпионату мира-2020. По итогам жеребьёвки, прошедшей 7 ноября, определился состав групп элитного раунда квалификации ЧМ-2020. Соперниками россиян в группе С стали команды Азербайджана, Словакии и Хорватии. Встречи пройдут в Хорватии с 27 января по 5 февраля будущего года. Финальная же стадия турнира состоится в Литве в сентябре-октябре.

Просмотров:217 Учебно-тренировочные сборы россияне проводят в подмосковном Красногорске, откуда отправятся в Венгрию, где 2 и 3 декабря в городе Веспрем сыграют товарищеские матчи с венгерской сборной. В стан нашей национальной команды вызваны 19 игроков, в том числе и из «Норникеля» - вратарь Николай Балашов и полевые игроки Ришат Котляров, Руслан Кудзиев и Данил Кутузов.Напомним, что ранее, в конце октября, сборная России выиграла групповой турнир основного раунда квалификации к чемпионату мира-2020. По итогам жеребьёвки, прошедшей 7 ноября, определился состав групп элитного раунда квалификации ЧМ-2020. Соперниками россиян в группе С стали команды Азербайджана, Словакии и Хорватии. Встречи пройдут в Хорватии с 27 января по 5 февраля будущего года. Финальная же стадия турнира состоится в Литве в сентябре-октябре.