Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41689

27 ноября 2019, 12:19



Со следующего года граждане будут получать уведомления о том, какие социальные услуги им положены.

«Многие россияне имеют право на меры социальной поддержки от государства, но не получают их, потому что не знают, что именно им положено и в какую организацию нужно обратиться, чтобы их предоставили», - пояснил он. - Как это будет происходить. Есть определённые виды жизненных событий, которые мы видим в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Например, рождение ребёнка, установление инвалидности, смерть, снижение дохода ниже уровня прожиточного минимума, достижение пенсионного или предпенсионного возрастов. И при возникновении таких жизненных событий людям и будут приходить уведомления о том, какие виды социальной помощи, какие льготы им положены - на федеральном, региональном и муниципальном уровнях – через портал госуслуг. В личный кабинет человека будет приходить уведомление: в связи с таким-то жизненным событием у вас появилось право на получение таких-то мер социальной поддержки, и для их получения вам необходимо обратиться туда-то. Если для этого человеку нужно написать заявление, и это возможно сделать в электронном виде - тут же будет предлагаться перейти по ссылке. С 2021 года информирование начнётся и по другим каналам. Например, при согласии человека, выраженном на сайте госуслуг, ему будут приходить уведомления в СМС-сообщениях. Следующий канал - Единый контакт-центр. Он заработает с осени 2020 года. Правда, сначала - в пилотном режиме. Это будет единый бесплатный для звонков по России номер телефона и чат-бот, на который можно будет как позвонить, так и написать. Также информацию обо всём списке положенных ему льгот и соцуслуг в 2022 году человек сможет получать в МФЦ, Пенсионном фонде РФ (ПФР), Фонде социального страхования, иных организациях, предоставляющих меры социальной защиты, например, органах социальной защиты в регионах. В разработке более 150 различных жизненных событий, возникновение которых порождает соответствующие права на получение определённых мер социальной поддержки. Например, уникальными жизненными событиями являются: наличие I, II групп инвалидности, присвоение категории "ребёнок-инвалид" и другие. Важно, что информироваться люди будут не только о правах, которые только что возникли, но и о тех правах, которые были сформированы раньше. Система будет запускаться в два этапа. Первый - ближе к осени 2020 года, примерно одновременно, во всех регионах заработает робот. Второй этап - в 2020 году в семи регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алтайский край, Севастополь, Пензенская область). Остальные регионы подключатся к этой работе в 2021 году. Алексей Скляр также отметил, что Минтруд работает над совершенствованием процесса предоставления мер социальной поддержки. А именно - над тем, чтобы исключить сбор и представление людьми документов, необходимых для получения мер.

Просмотров:263 Заместитель министра труда и социальной защиты Алексей Скляр в интервью «Российской газете» рассказал, как это будет происходить.«Многие россияне имеют право на меры социальной поддержки от государства, но не получают их, потому что не знают, что именно им положено и в какую организацию нужно обратиться, чтобы их предоставили», - пояснил он.- Как это будет происходить. Есть определённые виды жизненных событий, которые мы видим в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Например, рождение ребёнка, установление инвалидности, смерть, снижение дохода ниже уровня прожиточного минимума, достижение пенсионного или предпенсионного возрастов. И при возникновении таких жизненных событий людям и будут приходить уведомления о том, какие виды социальной помощи, какие льготы им положены - на федеральном, региональном и муниципальном уровнях – через портал госуслуг. В личный кабинет человека будет приходить уведомление: в связи с таким-то жизненным событием у вас появилось право на получение таких-то мер социальной поддержки, и для их получения вам необходимо обратиться туда-то. Если для этого человеку нужно написать заявление, и это возможно сделать в электронном виде - тут же будет предлагаться перейти по ссылке.С 2021 года информирование начнётся и по другим каналам. Например, при согласии человека, выраженном на сайте госуслуг, ему будут приходить уведомления в СМС-сообщениях. Следующий канал - Единый контакт-центр. Он заработает с осени 2020 года. Правда, сначала - в пилотном режиме. Это будет единый бесплатный для звонков по России номер телефона и чат-бот, на который можно будет как позвонить, так и написать. Также информацию обо всём списке положенных ему льгот и соцуслуг в 2022 году человек сможет получать в МФЦ, Пенсионном фонде РФ (ПФР), Фонде социального страхования, иных организациях, предоставляющих меры социальной защиты, например, органах социальной защиты в регионах.В разработке более 150 различных жизненных событий, возникновение которых порождает соответствующие права на получение определённых мер социальной поддержки. Например, уникальными жизненными событиями являются: наличие I, II групп инвалидности, присвоение категории "ребёнок-инвалид" и другие.Важно, что информироваться люди будут не только о правах, которые только что возникли, но и о тех правах, которые были сформированы раньше.Система будет запускаться в два этапа. Первый - ближе к осени 2020 года, примерно одновременно, во всех регионах заработает робот. Второй этап - в 2020 году в семи регионах (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Алтайский край, Севастополь, Пензенская область). Остальные регионы подключатся к этой работе в 2021 году.Алексей Скляр также отметил, что Минтруд работает над совершенствованием процесса предоставления мер социальной поддержки. А именно - над тем, чтобы исключить сбор и представление людьми документов, необходимых для получения мер.