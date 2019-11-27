Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41690

27 ноября 2019, 12:30



Норильский транспортный прокурор разъясняет положения административного законодательства об ответственности за распространение экстремистских материалов.

Одним из основных направлений противодействия экстремизму является его профилактика, предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям. Законодателем определены правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, установлена ответственность за её осуществление. Статьёй 13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения. В качестве экстремистских материалов законодатель определил предназначенные для обнародования документы либо информацию на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы. Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов, на основании представления прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу. С целью предупреждения распространения экстремистских материалов федеральный список экстремистских материалов подлежит размещению в международной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального органа государственной регистрации (www.minjust.ru) и опубликованию в средствах массовой информации. За массовое распространение экстремистских материалов, включённых в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения статьёй 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность. На граждан штраф составляет до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 1 миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их производства. Разъяснения Норильского транспортного прокурора - № 6 Норильский транспортный прокурор разъясняет об утвержденных правилах регистрации и учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 кг. до 30 кг. 27.09.2019 вступили в законную силу Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерацию или произведенных в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658. Согласно указанному документу Министерство транспорта Российской Федерации устанавливает порядок предоставления содержащейся в базе данных информации федеральным органам исполнительной власти; органам, осуществляющим организацию использования воздушного пространства в порядке, определенном Правительством Российской Федерации; физическим и юридическим лицам. Учет беспилотных воздушных судов осуществляется с использованием соответствующей системы, включающей в себя базу данных и информационного портала, являющегося функциональной подсистемой базы данных учета. Для постановки беспилотного воздушного судна на учет его владелец представляет в Росавиацию заявление с приложением фотографии этого судна. В заявлении указывается информация о беспилотном воздушном судне, его владельце, об изготовителе. В Росавиацию заявление подается в случаях: - приобретения беспилотного воздушного судна в Российской Федерации - в течение 10 рабочих дней со дня приобретения; - ввоза в Российскую Федерацию - в течение 10 рабочих дней со дня его ввоза; - самостоятельного изготовления - до начала его использования для выполнения полетов. Заявление предоставляется в Росавиацию по почте или через портал госуслуг. Учетный номер беспилотного воздушного судна, присвоенный в порядке, установленном настоящими Правилами, подлежит нанесению на элементы конструкции судна до начала выполнения им полетов. Разъяснения Норильского транспортного прокурора - № 7 Норильский транспортный прокурор разъясняет положения Постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2019 № 749 об утвержденном перечне услуг, оказываемых в аэропортах Российской Федерации без обложения НДС. Так, вышеуказанным Постановлением Правительства Российской Федерации утверждён перечень услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в международных аэропортах Российской Федерации, при реализации которых налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по ставке 0 процентов. К таким услугам относятся оказываемые в международном аэропорту, по прибытию и (или) вылету воздушного судна, совершающего международный рейс, предусмотренные договорами между организациями, оказывающими услуги по обслуживанию (или их агентами), и перевозчиками, зарегистрированными в Российской Федерации (или их агентами), относящиеся к: - обеспечению взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов; предоставлению аэровокзального комплекса; - обеспечению авиационной (транспортной) безопасности; - наземному обслуживанию воздушных судов, пассажиров, экипажей воздушных судов, обработке багажа, грузов и почты; - техническому обслуживанию воздушных судов. Согласно принятому постановлению соответствующие услуги должны быть предусмотрены договорами между организациями, оказывающими услуги по обслуживанию (или их агентами), и перевозчиками (или их агентами). Разъяснения Норильского транспортного прокурора - № 8 Норильский транспортный прокурор разъясняет о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», в части установления административной ответственности в сфере обращения с отходами производства и потребления. 17.06.2019 Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся комплексные изменения, направленные на установление административной ответственности в сфере обращения с отходами производства и потребления. Кодекс дополняется положениями, устанавливающими административную ответственность за несоблюдение санитарно - эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления (статья 6.35), а также требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой (статья 8.21), при производстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (статья 8.22), при обращении с отходами животноводства (статья 8.23). Устанавливается также административная ответственность за нарушение порядка представления отчётности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включённых в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год (статья 8.51), за неисполнение обязанности по проведению контроля за состоянием объекта размещения отходов производства и потребления и его воздействием на окружающую среду или проведению работ по восстановлению (рекультивации или консервации) нарушенных земель после окончания эксплуатации объекта размещения отходов производства и потребления (часть 3 статьи 8.7), за применение твёрдых коммунальных отходов для рекультивации земель и карьеров (часть 4 статьи 8.7) и за неуплату в установленные сроки сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортёрами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров (статья 8.411). Уточняется редакция статьи 8.2 Кодекса, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. Усиливается ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе (статья 8.4). Часть 4 статьи 8.25 Кодекса, устанавливающая административную ответственность за использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного пользования лесным участком, иных документов, на основании которых предоставляются лесные участки, утрачивает силу. Также Федеральным законом устанавливается подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных указанными нормами. Кроме того, в статью 3.5 Кодекса вносятся корреспондирующие изменения, позволяющие устанавливать за административные правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления административный штраф в повышенном размере, а также административный штраф, выраженный в величине, кратной сумме сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортёрами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.

Просмотров:212 Экстремизм является реальной угрозой, представляющей большую опасность для общества.Одним из основных направлений противодействия экстремизму является его профилактика, предупредительная работа по противодействию экстремистским проявлениям.Законодателем определены правовые и организационные основы противодействия экстремистской деятельности, установлена ответственность за её осуществление.Статьёй 13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ«О противодействии экстремисткой деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также их производство или хранение в целях распространения.В качестве экстремистских материалов законодатель определил предназначенные для обнародования документы либо информацию на иных носителях, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации, осуществившей производство таких материалов,на основании представления прокурора или при производствепо соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому или уголовному делу.С целью предупреждения распространения экстремистских материалов федеральный список экстремистских материалов подлежит размещениюв международной компьютерной сети «Интернет» на сайте федерального органа государственной регистрации (www.minjust.ru) и опубликованиюв средствах массовой информации.За массовое распространение экстремистских материалов, включённых в опубликованный федеральный список экстремистских материалов,а равно их производство либо хранение в целях массового распространения статьёй 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность.На граждан штраф составляет до 3 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток с конфискацией указанных материалови оборудования, использованного для их производства; на должностных лиц - штраф до 5 тыс. рублей с конфискацией указанных материалови оборудования, использованного для их производства; на юридических лиц - от 100 тыс. рублей до 1 миллиона или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток с конфискацией указанных материалови оборудования, использованного для их производства.Разъяснения Норильского транспортного прокурора - № 6Норильский транспортный прокурор разъясняет об утвержденных правилах регистрации и учета беспилотных гражданских воздушных судовс максимальной взлетной массой от 0,25 кг. до 30 кг.27.09.2019 вступили в законную силу Правила учета беспилотных гражданских воздушных судов с максимальной взлетной массой от 0,25 килограмма до 30 килограммов, ввезенных в Российскую Федерациюили произведенных в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.05.2019 № 658.Согласно указанному документу Министерство транспорта Российской Федерации устанавливает порядок предоставления содержащейся в базе данных информации федеральным органам исполнительной власти; органам, осуществляющим организацию использования воздушного пространствав порядке, определенном Правительством Российской Федерации; физическим и юридическим лицам.Учет беспилотных воздушных судов осуществляется с использованием соответствующей системы, включающей в себя базу данных и информационного портала, являющегося функциональной подсистемой базы данных учета.Для постановки беспилотного воздушного судна на учет его владелец представляет в Росавиацию заявление с приложением фотографии этого судна.В заявлении указывается информация о беспилотном воздушном судне, его владельце, об изготовителе.В Росавиацию заявление подается в случаях:- приобретения беспилотного воздушного судна в Российской Федерации - в течение 10 рабочих дней со дня приобретения;- ввоза в Российскую Федерацию - в течение 10 рабочих дней со дня его ввоза;- самостоятельного изготовления - до начала его использования для выполнения полетов.Заявление предоставляется в Росавиацию по почте или через портал госуслуг.Учетный номер беспилотного воздушного судна, присвоенный в порядке, установленном настоящими Правилами, подлежит нанесению на элементы конструкции судна до начала выполнения им полетов.Разъяснения Норильского транспортного прокурора - № 7Норильский транспортный прокурор разъясняет положения Постановления Правительства Российской Федерации от 10.06.2019 № 749 об утвержденном перечне услуг, оказываемых в аэропортах Российской Федерации без обложения НДС.Так, вышеуказанным Постановлением Правительства Российской Федерации утверждён перечень услуг, оказываемых при международных воздушных перевозках непосредственно в международных аэропортах Российской Федерации, при реализации которых налогообложение налогом на добавленную стоимость производится по ставке 0 процентов.К таким услугам относятся оказываемые в международном аэропорту, по прибытию и (или) вылету воздушного судна, совершающего международный рейс, предусмотренные договорами между организациями, оказывающими услуги по обслуживанию (или их агентами),и перевозчиками, зарегистрированными в Российской Федерации(или их агентами), относящиеся к:- обеспечению взлета, посадки, руления и стоянки воздушных судов;предоставлению аэровокзального комплекса;- обеспечению авиационной (транспортной) безопасности;- наземному обслуживанию воздушных судов, пассажиров, экипажей воздушных судов, обработке багажа, грузов и почты;- техническому обслуживанию воздушных судов.Согласно принятому постановлению соответствующие услуги должны быть предусмотрены договорами между организациями, оказывающими услуги по обслуживанию (или их агентами), и перевозчиками(или их агентами).Разъяснения Норильского транспортного прокурора - № 8Норильский транспортный прокурор разъясняет о внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»,в части установления административной ответственности в сфере обращения с отходами производства и потребления.17.06.2019 Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях», которым в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях вносятся комплексные изменения, направленные на установление административной ответственности в сфере обращения с отходами производства и потребления.Кодекс дополняется положениями, устанавливающими административную ответственность за несоблюдение санитарно - эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления (статья 6.35), а также требований в области охраны окружающей среды при обращении с веществами, разрушающими озоновый слой (статья 8.21), при производстве, обращении или обезвреживании потенциально опасных химических веществ, в том числе радиоактивных, иных веществ и микроорганизмов (статья 8.22), при обращении с отходами животноводства (статья 8.23).Устанавливается также административная ответственностьза нарушение порядка представления отчётности о выполнении нормативов утилизации отходов от использования товаров или деклараций о количестве выпущенных в обращение на территории Российской Федерации товаров, упаковки товаров, включённых в перечень товаров, упаковки товаров, подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, реализованных для внутреннего потребления на территории Российской Федерации за предыдущий календарный год (статья 8.51), за неисполнение обязанности по проведению контроля за состоянием объекта размещения отходов производства и потребления и его воздействием на окружающую среду или проведению работ по восстановлению (рекультивации или консервации) нарушенных земель после окончания эксплуатации объекта размещения отходов производства и потребления (часть 3 статьи 8.7),за применение твёрдых коммунальных отходов для рекультивации земельи карьеров (часть 4 статьи 8.7) и за неуплату в установленные сроки сборапо каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортёрами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров(статья 8.411).Уточняется редакция статьи 8.2 Кодекса, устанавливающей административную ответственность за несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производстваи потребления.Усиливается ответственность за нарушение законодательства об экологической экспертизе (статья 8.4).Часть 4 статьи 8.25 Кодекса, устанавливающая административную ответственность за использование лесов с нарушением условий договора аренды лесного участка, договора купли-продажи лесных насаждений, договора безвозмездного пользования лесным участком, иных документов, на основании которых предоставляются лесные участки, утрачивает силу.Также Федеральным законом устанавливается подведомственность дел об административных правонарушениях, предусмотренных указанными нормами.Кроме того, в статью 3.5 Кодекса вносятся корреспондирующие изменения, позволяющие устанавливать за административные правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления административный штраф в повышенном размере, а также административный штраф, выраженный в величине, кратной сумме сбора по каждой группе товаров, группе упаковки товаров, подлежащего уплате производителями товаров, импортёрами товаров, которые не обеспечивают самостоятельную утилизацию отходов от использования товаров.Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.Подробнее с документом можно ознакомиться на официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru.