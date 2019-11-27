Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41691

27 ноября 2019, 12:38



Четверть рациона белых медведей в Арктике составляет пластик.

Так, медведи глотают пакеты, упаковки и прочие изделия, когда ищут корм на свалках. В последние годы такие ситуации становятся всё более распространёнными, поскольку в естественной среде обитания хищникам не хватает пищи. Пластик часто попадает в организм птиц, тюленей и других морских обитателей, на которых охотятся медведи. Ещё один источник опасности - плавучий мусор, например, рыболовные снасти. Учёные рассказали, что северные широты, в отличие от тропических, пока относительно свободны от пластика. Но с каждым годом в Арктике становится всё больше неразлагаемых отходов, и это представляет большую угрозу для всех полярных экосистем. Ранее стало известно, что потепление на Аляске повлияло на время миграций белых медведей. Если раньше они большую часть года проводили на льду, то теперь, с таянием ледников, вынуждены переселяться на Большую землю. В результате увеличивается количество их столкновений с людьми. Другое исследование показало, что медведи, лишившись привычной пищи, вынуждены добывать северных оленей и даже мышей. Фото Ирины Яринской

Просмотров:212 Пластиковый мусор составляет примерно 25% рациона белых медведей, обитающих в Арктике. Это опасно для здоровья животных и даже может привести к их гибели, сообщает "Интерфакс".Так, медведи глотают пакеты, упаковки и прочие изделия, когда ищут корм на свалках. В последние годы такие ситуации становятся всё более распространёнными, поскольку в естественной среде обитания хищникам не хватает пищи.Пластик часто попадает в организм птиц, тюленей и других морских обитателей, на которых охотятся медведи. Ещё один источник опасности - плавучий мусор, например, рыболовные снасти.Учёные рассказали, что северные широты, в отличие от тропических, пока относительно свободны от пластика. Но с каждым годом в Арктике становится всё больше неразлагаемых отходов, и это представляет большую угрозу для всех полярных экосистем.Ранее стало известно, что потепление на Аляске повлияло на время миграций белых медведей. Если раньше они большую часть года проводили на льду, то теперь, с таянием ледников, вынуждены переселяться на Большую землю. В результате увеличивается количество их столкновений с людьми.Другое исследование показало, что медведи, лишившись привычной пищи, вынуждены добывать северных оленей и даже мышей.Фото Ирины Яринской