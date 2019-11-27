Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41692

27 ноября 2019, 12:39



Банду фальшивомонетчиков задержали сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Норильске.

Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли у злоумышленницы ещё одну подделку. Девушка рассказала оперативникам, что деньги ей передал знакомый, который сообщил о том, что это подделка. Сейчас оба злоумышленника задержаны. Полицейские изъяли у них ноутбук и два телефона. Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, сбыт и перевозка поддельных денег».

Просмотров:448 Администратор одной из аптек города заметила, что покупательница, девушка 20 лет, попыталась рассчитаться на кассе пятитысячной купюрой, у которой имелись признаки подделки, сообщает пресс-служба МВД России.Прибывшие на место сотрудники полиции изъяли у злоумышленницы ещё одну подделку. Девушка рассказала оперативникам, что деньги ей передал знакомый, который сообщил о том, что это подделка.Сейчас оба злоумышленника задержаны. Полицейские изъяли у них ноутбук и два телефона.Возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление, хранение, сбыт и перевозка поддельных денег».