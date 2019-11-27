Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41693

27 ноября 2019, 13:03



Из-за погоды ремонт теплосетей в Оганере перенесён на завтра.



Просмотров:206 В связи с проведением НТЭК ремонтных работ на магистральном трубопроводе с 9.00 до 18.00 28 ноября в Оганере будет введено ограничение по температуре теплоносителя на 25%.