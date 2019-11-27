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27 ноября 2019, 13:38



«Хорошие песни» вновь – уже восьмой раз - прозвучат на сцене «Юбилейного».

Этот фестиваль - один из любимейших событий в музыкальном мире города, любят его и музыканты, и зрители Норильска. За годы существования «Хорошие песни» открыли немало имён талантливых вокалистов. Нынешний праздник песни и творческого общения решено провести под девизом «Жизнь прекрасна!», и название выбрано соответствующее - «Цвет настроения – песня». Зрителям представится возможность окунуться в прекрасный мир музыкального искусства различных стилей, направлений и жанров, объединять которые будут оптимизм, радость восприятия мира и мажорный лад. Гости услышат вокальные произведения в исполнении основателей фестиваля Александра Хаджаева и Ярослава Рудковского, сотрудников «Юбилейного» Натальи Чернявской и Антона Теплова, педагогов Василисы Кузнецовой, Николая Ёлкина, Елены Аношкиной и Светланы Смычковой, сотрудников компании «Норникель» Елены Добробабиной и Александра Макарова, врача-стоматолога Юрия Лабузова, а также лауреатов фестиваля разных лет Татьяны Петруни, Оксаны Завгородней, Елены Савосиной и Анастасии Батовой. Выступят и талнахские коллективы «Раздолье» и «Аквамарин», вокальный ансамбль Кайерканской детской школы искусств, танцевальные коллективы «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся». Зрителей, как всегда, ждут яркие премьеры, неожиданные открытия, приятные сюрпризы и даже праздничная лотерея. А для участников фестиваля уже готовятся памятные дипломы и наградная фестивальная атрибутика. Цена билетов 200 рублей. Принимаются коллективные заявки. Справки по телефону 39-26-72, касса 39-85-41.

Просмотров:203 6 декабря в 19.00 в культурно-досуговом центре «Юбилейный» состоится VIII Фестиваль эстрадного вокала «Хорошие песни».Этот фестиваль - один из любимейших событий в музыкальном мире города, любят его и музыканты, и зрители Норильска. За годы существования «Хорошие песни» открыли немало имён талантливых вокалистов. Нынешний праздник песни и творческого общения решено провести под девизом «Жизнь прекрасна!», и название выбрано соответствующее - «Цвет настроения – песня». Зрителям представится возможность окунуться в прекрасный мир музыкального искусства различных стилей, направлений и жанров, объединять которые будут оптимизм, радость восприятия мира и мажорный лад.Гости услышат вокальные произведения в исполнении основателей фестиваля Александра Хаджаева и Ярослава Рудковского, сотрудников «Юбилейного» Натальи Чернявской и Антона Теплова, педагогов Василисы Кузнецовой, Николая Ёлкина, Елены Аношкиной и Светланы Смычковой, сотрудников компании «Норникель» Елены Добробабиной и Александра Макарова, врача-стоматолога Юрия Лабузова, а также лауреатов фестиваля разных лет Татьяны Петруни, Оксаны Завгородней, Елены Савосиной и Анастасии Батовой.Выступят и талнахские коллективы «Раздолье» и «Аквамарин», вокальный ансамбль Кайерканской детской школы искусств, танцевальные коллективы «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся».Зрителей, как всегда, ждут яркие премьеры, неожиданные открытия, приятные сюрпризы и даже праздничная лотерея. А для участников фестиваля уже готовятся памятные дипломы и наградная фестивальная атрибутика.Цена билетов 200 рублей. Принимаются коллективные заявки.Справки по телефону 39-26-72, касса 39-85-41.