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27 ноября 2019, 13:38

«Хорошие песни» вновь – уже восьмой раз - прозвучат на сцене «Юбилейного».


6 декабря в 19.00 в культурно-досуговом центре «Юбилейный» состоится VIII Фестиваль эстрадного вокала «Хорошие песни».
Этот фестиваль - один из любимейших событий в музыкальном мире города, любят его и музыканты, и зрители Норильска. За годы существования «Хорошие песни» открыли немало имён талантливых вокалистов. Нынешний праздник песни и творческого общения решено провести под девизом «Жизнь прекрасна!», и название выбрано соответствующее - «Цвет настроения – песня». Зрителям представится возможность окунуться в прекрасный мир музыкального искусства различных стилей, направлений и жанров, объединять которые будут оптимизм, радость восприятия мира и мажорный лад.
Гости услышат вокальные произведения в исполнении основателей фестиваля Александра Хаджаева и Ярослава Рудковского, сотрудников «Юбилейного» Натальи Чернявской и Антона Теплова, педагогов Василисы Кузнецовой, Николая Ёлкина, Елены Аношкиной и Светланы Смычковой, сотрудников компании «Норникель» Елены Добробабиной и Александра Макарова, врача-стоматолога Юрия Лабузова, а также лауреатов фестиваля разных лет Татьяны Петруни, Оксаны Завгородней, Елены Савосиной и Анастасии Батовой.
Выступят и талнахские коллективы «Раздолье» и «Аквамарин», вокальный ансамбль Кайерканской детской школы искусств, танцевальные коллективы «Экспромт» и «Кому ЗАмечательно живётся».
Зрителей, как всегда, ждут яркие премьеры, неожиданные открытия, приятные сюрпризы и даже праздничная лотерея. А для участников фестиваля уже готовятся памятные дипломы и наградная фестивальная атрибутика.
Цена билетов 200 рублей. Принимаются коллективные заявки.
Справки по телефону 39-26-72, касса 39-85-41.

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16:15   Для народов Арктики. Государственная поддержка экономических проектов коренных народов Арктики войдёт в программу новой стратегии развития региона. 16:11   Таймырские спортсмены успешно выступили на краевых соревнованиях по северному многоборью.
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12:17   Четверо игроков «Норильского никеля» вызваны в национальную сборную России по мини-футболу.

 26 ноября 2019 
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18:09   «Филармонические встречи»: 5 декабря в Норильске пройдёт единственный концерт Юрия Шишкина. 17:59   В Мончегорске, территории пребывания «Норникеля», откроется мини-футбольный манеж.
16:30   Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов в рамках рабочего визита в Норильск побывал в городской больнице № 1. 15:45   На Талнахской, 17, вандалы устроили потоп жильцам пятого и шестого подъездов. Спикер ЗС Дмитрий Свиридов осмотрел место происшествия.
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12:43   В Норильске сохраняется штормовое предупреждение. Синоптики ждут, что метель стихнет лишь завтра к вечеру. 12:41   Молодые парламентарии Норильска провели круглый стол «От правовых знаний - к гражданской позиции».
12:24   В выходные в заповедной зоне задержали браконьеров с 200 килограммами рыбы. 12:21   Кинокомплекс «Родина» 30 ноября в 17 часов представит документальный фильм «Лествица» о забытой традиции знаменного пения.
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12:07   По работе и награда. Лучших работников Енисейского пароходства наградили по итогам навигации-2019. 12:03   Норильские тхэквондисты вернулись с чемпионата и первенства Красноярского края с медалями разного достоинства.
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11:40   Норильчан приглашают к обсуждению общественного пространства на Ленинском, 1.

 25 ноября 2019 
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16:41   Норильск ждёт решений по важным для горожан программам реновации жилья и переселения. 16:26   «Зима в движении!». База «Оль-Гуль» ждёт норильчан на праздник открытия нового зимнего сезона.
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