Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41695

27 ноября 2019, 14:36



Тренинг профессиональных компетенций в области туризма впервые проходит в Норильске.

Преподаватели курса – Людмила Сафонова, кандидат педагогических наук, эксперт Росстандарта по сертификации туруслуг, и Максим Фоменко, региональный технический эксперт квалификационной комиссии. Слушателям курса, а это 37 представителей туриндустрии Норильска и Таймыра, предстоит разобраться в стандартах туристско-экскурсионного обслуживания России, в нюансах профессиональной деятельности экскурсоводов и инструкторов-проводников, изучить лучшие мировые туристские практики. Итогом обучения станет разработка и презентация экскурсионного маршрута, для гидов-переводчиков – на английском языке. Все слушатели, прошедшие аттестацию, получат свидетельство об аккредитации гида-переводчика, экскурсовода или инструктора-проводника. Согласно современным требованиям законодательства прохождение аттестации необходимо для всех, кто профессионально занят в отрасли туризма. Кроме того, такая мера позволит значительно повысить качество предоставления услуг туристам. Тренинг актуален и в связи с развитием туристско-рекреационного кластера «Арктический», которым АРН занимается совместно с администрациями Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Благодаря совместной работе сформирована и подана заявка на финансирование проектов туркластера из средств профильной федеральной целевой программы. Уже сегодня семь местных туроператоров предлагают на внешних рынках туры в Норильск, Дудинку и на плато Путорана. На территории начала работу крупная круизная компания ООО «Водоходъ». Ожидается, что в 2020 году турпоток на большом Таймыре увеличится не менее чем на тысячу человек. Профессиональное обучение представителей туриндустрии организовано в нашем городе впервые. Проект реализуется Агентством развития Норильска и Туристско-информационным центром Красноярского края. Фото Агентства развития Норильска

Просмотров:193 На площадке Агентства развития Норильска стартовали курсы для экскурсоводов, инструкторов и гидов-переводчиков, которые продлятся в течение трёх дней.Преподаватели курса – Людмила Сафонова, кандидат педагогических наук, эксперт Росстандарта по сертификации туруслуг, и Максим Фоменко, региональный технический эксперт квалификационной комиссии.Слушателям курса, а это 37 представителей туриндустрии Норильска и Таймыра, предстоит разобраться в стандартах туристско-экскурсионного обслуживания России, в нюансах профессиональной деятельности экскурсоводов и инструкторов-проводников, изучить лучшие мировые туристские практики.Итогом обучения станет разработка и презентация экскурсионного маршрута, для гидов-переводчиков – на английском языке. Все слушатели, прошедшие аттестацию, получат свидетельство об аккредитации гида-переводчика, экскурсовода или инструктора-проводника. Согласно современным требованиям законодательства прохождение аттестации необходимо для всех, кто профессионально занят в отрасли туризма. Кроме того, такая мера позволит значительно повысить качество предоставления услуг туристам.Тренинг актуален и в связи с развитием туристско-рекреационного кластера «Арктический», которым АРН занимается совместно с администрациями Норильска и Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района. Благодаря совместной работе сформирована и подана заявка на финансирование проектов туркластера из средств профильной федеральной целевой программы. Уже сегодня семь местных туроператоров предлагают на внешних рынках туры в Норильск, Дудинку и на плато Путорана. На территории начала работу крупная круизная компания ООО «Водоходъ». Ожидается, что в 2020 году турпоток на большом Таймыре увеличится не менее чем на тысячу человек.Профессиональное обучение представителей туриндустрии организовано в нашем городе впервые. Проект реализуется Агентством развития Норильска и Туристско-информационным центром Красноярского края.Фото Агентства развития Норильска