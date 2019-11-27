Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41696

27 ноября 2019, 14:48



Спикер краевого парламента Дмитрий Свиридов провёл приём граждан по личным вопросам.

Так, одна из пришедших поделилась с депутатом следующей проблемой - с 2014 года она не может выехать из города по программе переселения. В ходе разговора выяснилось, что норильчанка, встав на учёт, не обратилась в управление жилищного фонда с заявлением на участие в программе переселения до февраля 2019 года. А сейчас учётные дела всех заявителей направлены в профильное краевое министерство для формирования списка северян, которые получат социальную выплату на переселение в 2020 году. Дмитрий Свиридов поручил сотрудникам администрации города проинформировать заявителя о возможных перспективах переселения в благоприятные регионы в 2020 году. Помимо этого спикер Законодательного собрания рассказал о тех действиях, которые краевые власти предпринимают совместно с муниципалитетом Норильска для того, чтобы сроки действия программы переселения были продлены ещё на 5 лет, и в этом случае все северяне, состоящие на учёте в рамках данной программы, смогут переехать на постоянное место жительства на материк. Ещё одна норильчанка, представитель общественной организации «Дети войны», обратилась с просьбой о помощи в выделении помещения для полноценной работы своей организации. Дело в том, что сейчас общественники собираются в жилом помещении, не предназначенном для работы. Ситуацию осложняет то, что помещение находится на пятом этаже, поэтому граждане пожилого возраста с трудом поднимаются по лестнице. Дмитрий Свиридов рассказал, что в Красноярском крае принято решение о том, что граждане, родившиеся в годы Великой Отечественной войны, будут объединены, и сейчас рассматривается вопрос о возможном введении льгот для детей войны, в случае если они не попадают под действие других мер социальной поддержки. «Что касается этого конкретного вопроса, то я попросил специалистов администрации города, чтобы они подобрали подходящее помещение для норильских «Детей войны» недалеко от автобусной остановки и обязательно на первом этаже, чтобы людям почтенного возраста было максимально удобно и комфортно. Буду внимательно следить за этой проблемой, потому что считаю, что «Детям войны» должна оказываться всемерная помощь и поддержка со стороны органов власти», - подчеркнул Дмитрий Свиридов. Обратились к спикеру краевого парламента и за помощью в вопросах, относящихся к сфере здравоохранения и оказания помощи в получении льгот, предусмотренных для социально незащищённых граждан. По всем вопросам депутат дал необходимые консультации и обозначил поручения специалистам органов местного самоуправления. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:195 С различными вопросами к представителю Заксобрания, который с двухдневным рабочим визитом посетил Норильск, обратились несколько горожан.Так, одна из пришедших поделилась с депутатом следующей проблемой - с 2014 года она не может выехать из города по программе переселения. В ходе разговора выяснилось, что норильчанка, встав на учёт, не обратилась в управление жилищного фонда с заявлением на участие в программе переселения до февраля 2019 года. А сейчас учётные дела всех заявителей направлены в профильное краевое министерство для формирования списка северян, которые получат социальную выплату на переселение в 2020 году.Дмитрий Свиридов поручил сотрудникам администрации города проинформировать заявителя о возможных перспективах переселения в благоприятные регионы в 2020 году.Помимо этого спикер Законодательного собрания рассказал о тех действиях, которые краевые власти предпринимают совместно с муниципалитетом Норильска для того, чтобы сроки действия программы переселения были продлены ещё на 5 лет, и в этом случае все северяне, состоящие на учёте в рамках данной программы, смогут переехать на постоянное место жительства на материк.Ещё одна норильчанка, представитель общественной организации «Дети войны», обратилась с просьбой о помощи в выделении помещения для полноценной работы своей организации. Дело в том, что сейчас общественники собираются в жилом помещении, не предназначенном для работы. Ситуацию осложняет то, что помещение находится на пятом этаже, поэтому граждане пожилого возраста с трудом поднимаются по лестнице. Дмитрий Свиридов рассказал, что в Красноярском крае принято решение о том, что граждане, родившиеся в годы Великой Отечественной войны, будут объединены, и сейчас рассматривается вопрос о возможном введении льгот для детей войны, в случае если они не попадают под действие других мер социальной поддержки.«Что касается этого конкретного вопроса, то я попросил специалистов администрации города, чтобы они подобрали подходящее помещение для норильских «Детей войны» недалеко от автобусной остановки и обязательно на первом этаже, чтобы людям почтенного возраста было максимально удобно и комфортно. Буду внимательно следить за этой проблемой, потому что считаю, что «Детям войны» должна оказываться всемерная помощь и поддержка со стороны органов власти», - подчеркнул Дмитрий Свиридов.Обратились к спикеру краевого парламента и за помощью в вопросах, относящихся к сфере здравоохранения и оказания помощи в получении льгот, предусмотренных для социально незащищённых граждан. По всем вопросам депутат дал необходимые консультации и обозначил поручения специалистам органов местного самоуправления.Фото Владимира Макушкина