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27 ноября 2019, 15:06



Норильчанка вышла в финал VI Независимой детской литературной премии «Глаголица».

Стихи Юлии будут опубликованы в альманахе «Глаголица-2019».

Просмотров:203 Воспитанница Центра литературного творчества «Водолей» Юлия Мельникова стала финалистом VI Независимой детской литературной премии «Глаголица», сообщает Централизованная библиотечная система. Она первая из норильчан приняла участие в этом популярном творческом конкурсе для начинающих поэтов и писателей. Дебют десятиклассницы из гимназии № 7 получил высокую оценку жюри: её стихотворение «Скажи мне, дождь» вошло в число победителей в категории «Поэзия на русском языке» авторов от 14 до 17 лет.Стихи Юлии будут опубликованы в альманахе «Глаголица-2019».