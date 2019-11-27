Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41698

27 ноября 2019, 15:19



Жалуйтесь на здоровье. На портале «Бизнес-Навигатор» создан механизм обратной связи для предпринимателей.

Использование функционала зеркального реестра позволит предпринимателю оставлять обратную связь по результатам проведённой проверки с возможностью указать нарушения, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами, и обеспечить реагирование контрольно-надзорных органов в случаях выявления нарушений, считают создатели онлайн-механизма. Заявки можно оставлять уже сейчас на специализированном интернет-портале поддержки малого и среднего предпринимательства Красноярского края (www.smb.ru) в разделе «Главная/Муниципальным образованиям/Документы министерства».

Просмотров:200 Такая работа проводится при участии контрольно-надзорных органов в целях исполнения поручений президента РФ от 12.11.2018. Субъекты малого и среднего предпринимательства на портале «Бизнес-Навигатор МСП» смогут рассказать о результатах проверок и нарушениях, допущенных при их проведении. Это создаст зеркальный реестр проверок и важно для сопоставления с информацией, содержащейся в едином реестре проверок.Использование функционала зеркального реестра позволит предпринимателю оставлять обратную связь по результатам проведённой проверки с возможностью указать нарушения, которые, по мнению предпринимателя, были допущены проверяющими органами, и обеспечить реагирование контрольно-надзорных органов в случаях выявления нарушений, считают создатели онлайн-механизма.Заявки можно оставлять уже сейчас на специализированном интернет-портале поддержки малого и среднего предпринимательства Красноярского края (www.smb.ru) в разделе «Главная/Муниципальным образованиям/Документы министерства».