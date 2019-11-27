Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41699

27 ноября 2019, 16:05



Покорителям – льготы. С 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге откроется девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее».

Минвостокразвития планирует обсудить введение субсидии на строительство инфраструктуры в Арктике. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на пресс-конференции «Арктические регионы: новые возможности», которая прошла в преддверии форума. Рассматривается целый ряд отдельных механизмов, таких, например, как субсидия для строительства инфраструктуры для новых предприятий в Арктической зоне. Не исключено, что в этой связи в проекте найдётся место предложениям норильчан в области строительства и нефтедобывающим компаниям, приступившим к реализации проекта освоения новых таймырских месторождений на Иркинском и Пайяхском лицензионных участках в низовьях Енисея. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:203 Ожидается, что на форум соберутся порядка 2,5 тысячи участников.Минвостокразвития планирует обсудить введение субсидии на строительство инфраструктуры в Арктике. Об этом заявил замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков на пресс-конференции «Арктические регионы: новые возможности», которая прошла в преддверии форума.Рассматривается целый ряд отдельных механизмов, таких, например, как субсидия для строительства инфраструктуры для новых предприятий в Арктической зоне. Не исключено, что в этой связи в проекте найдётся место предложениям норильчан в области строительства и нефтедобывающим компаниям, приступившим к реализации проекта освоения новых таймырских месторождений на Иркинском и Пайяхском лицензионных участках в низовьях Енисея.Фото Дениса Кожевникова