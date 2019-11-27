Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41700

27 ноября 2019, 16:06



Хочешь лететь с комфортом – купи билет. В Красноярске задержали норильчанина, нарушившего правила перелётов.

Устраивать дальнейшие разборки во время полёта экипаж не стал, но, когда самолёт приземлился в аэропорту Красноярска, на борт поднялись сотрудники транспортной полиции, задержали нарушителя и проводили в дежурную часть. На него составили протокол за невыполнение требований командира воздушного судна. Ему грозит либо арест на 15 суток, либо штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.

Просмотров:233 В Красноярске задержали авиапассажира, прилетевшего из Норильска, сообщает «Комсомольская правда»-Красноярск. 32-летний мужчина нарушил правила поведения пассажира во время перелёта. Билет у него был куплен в экономкласс, но он самовольно пересел в салон повышенной комфортности. При этом пассажир пояснил, что всё равно место свободное, какая вроде разница. Ему сделали замечание бортпроводники и попросили вернуться на место согласно купленному билету. Мужчина не подчинился.Устраивать дальнейшие разборки во время полёта экипаж не стал, но, когда самолёт приземлился в аэропорту Красноярска, на борт поднялись сотрудники транспортной полиции, задержали нарушителя и проводили в дежурную часть. На него составили протокол за невыполнение требований командира воздушного судна. Ему грозит либо арест на 15 суток, либо штраф в размере от 2 до 5 тысяч рублей.