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27 ноября 2019, 16:11



Таймырские спортсмены успешно выступили на краевых соревнованиях по северному многоборью.

В частности, на Кубке Красноярского края, где выступали 22 спортсмена из Красноярска, Таймыра, Туруханского и Эвенкийского районов, дудинчанка Алёна Вэнго завоевала три серебряные медали в следующих дисциплинах: тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, метание тынзяна на хорей и прыжки через нарты. По сумме многоборья таймырская спортсменка стала бронзовым призёром Кубка. По результатам первенства края (всего участвовали 33 спортсмена) среди девушек и юношей 11-13 лет команда Таймыра завоевала первое общекомандное место. Победителями в различных категориях стали Андрей Кошкарев, Валентин Болин и Андрей Кудряков. Второе место заняли Карина Гашимова, Аслан Агаев и Евгения Вэнго, сразу две серебряные медали завоевал Андрей Кошкарев. Бронзовыми призёрами первенства стали Евгения Вэнго, Ярослав Аладышев и Карина Гашимова. По сумме многоборья Карина Гашимова и Андрей Кошкарев заняли вторые места. Напомним, соревнования проводились по пяти дисциплинам: тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой на 1 000 метров, метание тынзяна на хорей, метание спортивного топорика на дальность и прыжки через нарты.

Просмотров:183 Кубок и первенство Красноярского края по северному многоборью проходили в Красноярске с 20 по 23 ноября. Таймырские спортсмены завоевали там три золотые, 11 серебряных и четыре бронзовые медали.В частности, на Кубке Красноярского края, где выступали 22 спортсмена из Красноярска, Таймыра, Туруханского и Эвенкийского районов, дудинчанка Алёна Вэнго завоевала три серебряные медали в следующих дисциплинах: тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, метание тынзяна на хорей и прыжки через нарты. По сумме многоборья таймырская спортсменка стала бронзовым призёром Кубка.По результатам первенства края (всего участвовали 33 спортсмена) среди девушек и юношей 11-13 лет команда Таймыра завоевала первое общекомандное место.Победителями в различных категориях стали Андрей Кошкарев, Валентин Болин и Андрей Кудряков. Второе место заняли Карина Гашимова, Аслан Агаев и Евгения Вэнго, сразу две серебряные медали завоевал Андрей Кошкарев. Бронзовыми призёрами первенства стали Евгения Вэнго, Ярослав Аладышев и Карина Гашимова. По сумме многоборья Карина Гашимова и Андрей Кошкарев заняли вторые места.Напомним, соревнования проводились по пяти дисциплинам: тройной прыжок с отталкиванием двумя ногами, бег с палкой на 1 000 метров, метание тынзяна на хорей, метание спортивного топорика на дальность и прыжки через нарты.