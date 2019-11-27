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27 ноября 2019, 16:15



Для народов Арктики. Государственная поддержка экономических проектов коренных народов Арктики войдёт в программу новой стратегии развития региона.

В рамках новой арктической стратегии будет запущена программа государственной поддержки экономических проектов коренных народов, а также их занятости. Отдельное направление приобретёт развитие северного оленеводства, которое сегодня переживает не лучшие времена. Особое внимание будет уделено доступности для коренных народов медицины, образования, государственных услуг, спорта. Вместе с Агентством по делам национальностей Минвостокразвития возобновляет международный проект «Дети Арктики», цель которого - создать условия для всестороннего развития молодого поколения коренных народов Севера, в том числе путём гуманитарных и культурных обменов с народами других арктических государств. Этот проект станет одной из ключевых инициатив в Арктическом совете. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:201 Об этом сообщил на парламентских слушаниях «О ходе подготовки проекта стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации до 2035 года» замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков.В рамках новой арктической стратегии будет запущена программа государственной поддержки экономических проектов коренных народов, а также их занятости. Отдельное направление приобретёт развитие северного оленеводства, которое сегодня переживает не лучшие времена. Особое внимание будет уделено доступности для коренных народов медицины, образования, государственных услуг, спорта.Вместе с Агентством по делам национальностей Минвостокразвития возобновляет международный проект «Дети Арктики», цель которого - создать условия для всестороннего развития молодого поколения коренных народов Севера, в том числе путём гуманитарных и культурных обменов с народами других арктических государств. Этот проект станет одной из ключевых инициатив в Арктическом совете.Фото Дениса Кожевникова