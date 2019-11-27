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27 ноября 2019, 16:43

Эксперты обсуждают меры снижения экологической нагрузки на окружающую среду Енисейской Сибири.


В Красноярске на площадках Сибирского федерального университета проходит двухдневный Енисейский экологический форум, сообщается на официальном портале края. Губернатор Александр Усс дал старт первому, молодёжному, дню форума и осмотрел выставку передовых технологий, которые используют ведущие предприятия региона для снижения экологической нагрузки на окружающую среду.
В форуме участвуют ученые и научно-исследовательские организации России и других стран, международные и российские общественные экологические объединения, представители органов государственной власти, контрольно-надзорных органов в сфере природоохранного законодательства, крупных промышленных предприятий, работающих в Красноярском крае, Хакасии и Туве.
Губернатор отметил, что сложившаяся сегодня экологическая ситуация является наследием индустриальной эпохи. Чтобы стабилизировать обстановку, в регионе реализуется целый комплекс мер. Так, Красноярск и Норильск вошли в федеральную программу «Чистый воздух», которая входит в нацпроект «Экология».
«Структура загрязнений воздуха за последние 30 лет претерпела существенные изменения. Если раньше основной причиной загрязнения были крупные промышленные предприятия, то теперь до 40% приходится на долю автотранспорта. Отсюда и соответствующие задачи, которые стоят перед нами, –перевооружение парка общественного транспорта, продолжение оптимизации маршрутной сети Красноярска, и - наша давняя заветная мечта - строительство метро», – сказал Александр Усс.
Решать задачи по оздоровлению экологической обстановки невозможно без вовлечённости бизнеса, поэтому крупные компании региона направят на эти цели около 168 млрд рублей собственных средств. За счёт модернизации технологий и оборудования на ТЭЦ, закрытия малых котельных, сноса ветхого жилья с печным отоплением уже в 2021 году воздух в краевом центре станет чище. А реализация всего комплекса мер позволит к 2024 году снизить объём выбросов в Красноярске на 22%, в Норильске – на 75%. К 2030 году объёмы выбросов на промплощадках заполярного города должны сократиться на 90%.
Губернатор подчеркнул значимость вклада научного сообщества края и Сибирского федерального университета в экологические исследования. Учёные тесно взаимодействуют с крупнейшими промышленными предприятиями региона, ряд наработок успешно используется в производстве.
«В последнее время предприятия проводят довольно большое количество конкурсов экологической направленности, – пояснил директор института экологии и географии СФУ Руслан Шарафутдинов. – Это делают и большие недропользователи, и небольшие компании. В результате студенты вовлечены в науку и решают важные для региона задачи».
«Курс на реализацию экологической политики Красноярска и Красноярского края, выбранный губернатором, – это фактически основа государственных экологических программ, которым край уделяет достаточно большое внимание. Сегодня наш регион является лидером в Сибирском федеральном округе по суммам затрат на подобные мероприятия», – добавил представитель экологической общественности Сергей Шахматов.
Участники форума также обсуждают эффективность мер по улучшению экологической обстановки, перспективы решения проблем загрязнения атмосферного воздуха, технологии управления отходами, экобезопасность при развитии нефтегазового комплекса, новые технологии теплоснабжения городов и многое другое.
Фото Вадима Кофмана
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