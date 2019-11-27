Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41704

27 ноября 2019, 17:13



Борьба со стихией: в эту метель дороги Норильска чистили 116 единиц техники.

- Работать на уборке снега в таких условиях сложнее, - говорит начальник отдела сохранности дорог и безопасности движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов. - Видимость ограничена, не все водители соблюдают правила дорожного движения. Некоторые, случается, теряются в сложной ситуации и просто мешают очистке. По предварительным подсчётам, за двое суток выпал почти метр осадков, к вечеру четверга ожидается прекращение снегопада и метели. Подрядчики вывели на улицы максимально возможное количество техники, не находящейся на ремонте или регламентном обслуживании. В первую очередь расчищаются улицы, по которым проходят маршруты автобусов и наиболее опасные места - повороты, подъёмы, спуски, перекрёстки, автобусные остановки, пешеходные переходы. Существует норматив для подобных погодных условий - 6 метров для проезда транспорта должны быть в обязательном порядке. В качестве подрядчиков по разным районам Норильска, основным трассам и дороге в аэропорт выступают ИЛАН-Норильск, УАДиС и некоторые предприятия Заполярного филиала «Норникеля». В целом, по словам Евгения Болгова, ситуация под контролем круглосуточно, есть небольшие замечания, но они решаются в оперативном порядке. Фото Дениса Кожевникова

Просмотров:1038 По информации «Норильскавтодора», с началом снежного шторма, с понедельника, во всех районах города на улицы вышло 116 единиц снегоуборочной техники. В их числе большинство самосвалов, а также погрузчиков, малых и больших грейдеров. Вся техника работает на снегоуборке, расчистке дорог и тротуаров, для обеспечения безопасного движения на улицах города.- Работать на уборке снега в таких условиях сложнее, - говорит начальник отдела сохранности дорог и безопасности движения «Норильскавтодора» Евгений Болгов. - Видимость ограничена, не все водители соблюдают правила дорожного движения. Некоторые, случается, теряются в сложной ситуации и просто мешают очистке.По предварительным подсчётам, за двое суток выпал почти метр осадков, к вечеру четверга ожидается прекращение снегопада и метели. Подрядчики вывели на улицы максимально возможное количество техники, не находящейся на ремонте или регламентном обслуживании. В первую очередь расчищаются улицы, по которым проходят маршруты автобусов и наиболее опасные места - повороты, подъёмы, спуски, перекрёстки, автобусные остановки, пешеходные переходы.Существует норматив для подобных погодных условий - 6 метров для проезда транспорта должны быть в обязательном порядке. В качестве подрядчиков по разным районам Норильска, основным трассам и дороге в аэропорт выступают ИЛАН-Норильск, УАДиС и некоторые предприятия Заполярного филиала «Норникеля». В целом, по словам Евгения Болгова, ситуация под контролем круглосуточно, есть небольшие замечания, но они решаются в оперативном порядке.Фото Дениса Кожевникова