Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41705

27 ноября 2019, 17:25



NordStar открыл продажу субсидированных авиабилетов на 2020 год.

Цены на билеты пока остаются прежними: Норильск – Москва и Норильск – Санкт-Петербург - 5 685 рублей, Норильск - Сочи – 8 185 рублей. Компания S7 продажи субсидированных билетов пока не открыла, это случится к середине декабря.

Просмотров:252 Билеты сейчас продаются на три первых месяца наступающего года - на рейсы с января по март. Уже сейчас на московском направлении на первые числа года билетов нет, но с 20-х чисел января приобрести места можно.Цены на билеты пока остаются прежними: Норильск – Москва и Норильск – Санкт-Петербург - 5 685 рублей, Норильск - Сочи – 8 185 рублей.Компания S7 продажи субсидированных билетов пока не открыла, это случится к середине декабря.