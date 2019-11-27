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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:26 Этноурок «Семья народов Красноярского края», разработанный в краевом правительстве, презентовали в Норильске.
17:25 NordStar открыл продажу субсидированных авиабилетов на 2020 год.
17:13 Борьба со стихией: в эту метель дороги Норильска чистили 116 единиц техники.
16:43 Эксперты обсуждают меры снижения экологической нагрузки на окружающую среду Енисейской Сибири.
16:15 Для народов Арктики. Государственная поддержка экономических проектов коренных народов Арктики войдёт в программу новой стратегии развития региона.
16:11 Таймырские спортсмены успешно выступили на краевых соревнованиях по северному многоборью.
16:06 Хочешь лететь с комфортом – купи билет. В Красноярске задержали норильчанина, нарушившего правила перелётов.
16:05 Покорителям – льготы. С 5 по 7 декабря в Санкт-Петербурге откроется девятый международный форум «Арктика: настоящее и будущее».
15:19 Жалуйтесь на здоровье. На портале «Бизнес-Навигатор» создан механизм обратной связи для предпринимателей.
15:06 Норильчанка вышла в финал VI Независимой детской литературной премии «Глаголица».
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