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27 ноября 2019, 17:26

Этноурок «Семья народов Красноярского края», разработанный в краевом правительстве, презентовали в Норильске.


Он призван познакомить школьников с культурой и историей представителей разных национальностей и этносов, проживающих в нашем регионе. Пилотный проект предложили опробовать школе № 41 и лицею № 3.
Идея этноурока появилась ещё в 2017 году. Его инициаторами выступили Роман Баринов, начальник управления общественных связей губернатора края, и Алексей Клешко, на тот момент вице-спикер Заксобрания. Помимо краевых и муниципальных властей в обсуждении проекта приняли участие учителя и студенты, учёные и краеведы, журналисты и представители национально-культурных объединений.
Два года назад за круглым столом делегаты признали, что в вопросах межнациональных отношений школам не хватает новых учебно-методических разработок с опорой на местные и общероссийские фактологические материалы. Так возникла идея совместить наработки специалистов-практиков, знания учёных и краеведов, а также обучающие методики для создания дидактических материалов на современном уровне. Сразу же были определены конкретные цели и задачи проекта - формирование гражданственности в духе дружбы народов, создание и закрепление устойчивого образа Красноярского края как региона, где исторически сложилось поликультурное общество, где в мире и согласии живут люди различных национальностей и вероисповеданий. Основной целевой группой были выбраны школьники седьмых-восьмых классов.
Ещё на стадии разработки проекта стало ясно: для достижения поставленных задач одного урока мало. Во время дебатов было решено, что их оптимальное число - восемь, из расчёта – два факультативных занятия в четверть. Были намечены и темы: карта народов Красноярья с культурой, праздниками, духовной жизнью, коренные народы региона, русские землепроходцы Сибири, победа в Великой Отечественной войне, выдающиеся люди края, миграция в прошлом и настоящем.
Проект получил окончательное название - «Семья народов Красноярского края». Все восемь уроков было решено скрепить единым процессом, когда дети активно работают со специально разработанной трёхчленной картой края. По замыслу организаторов, на каждом уроке происходит наполнение этой карты наклейками-стикерами, на которых изображены наиболее многочисленные народы региона, а также знаки и символы основных событий в истории Красноярья. При этом все уроки с заданиями для классной и домашней работы входят в тетрадь ученика, всего в кейсе – 25-30 тетрадей. Были подготовлены и дополнительные пособия: учебные фильмы, презентации, интерактивные игры и прочее.
В качестве призов на каждом уроке выступят закладки с интересными сведениями и изображениями о коренных малочисленных народах края. Восьми этносам - долганам, эвенкам, ненцам, якутам, кетам, нганасанам, селькупам и энцам – посвящены восемь закладок. На каждой закладке – штрихкод, который при считывании мобильным телефоном направляет на сайт с дополнительной информацией.
Сегодня этноуроки проходят в разных уголках края. Составители проекта уверяют, что опыт работы будет проанализирован и обсуждён на учительских семинарах и круглых столах, по итогам которых планируется вносить необходимые изменения. В Норильске протестировать этноуроки доверили двум учебным заведениям - 41-й школе и 3-му лицею, где представители администрации города уже с успехом презентовали проект.
Фото Владимира Макушкина
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