Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41707

28 ноября 2019, 12:24



Полярная ночь в Норильске начнётся с Фестиваля света.

Тема фестиваля – «Прогулки по Вселенной: космос и время». На Крайнем Севере связь человека с бескрайним космосом ощущается острее. Именно в Норильске у известного астрофизика Николая Козырева родилась знаменитая теория о свойствах времени, о зеркалах, в которых можно увидеть прошлое. Идеи Козырева найдут отражение в программе фестиваля, станут проводником в загадочный мир времени и пространства. Фестиваль света - это арт-инсталляции, VR-выставки, мультимедийные конкурсы и большой образовательный блок. В НГИИ пройдут лекции и мастер-классы для профессионального сообщества. Эксперты расскажут о том, как современные мультимедиатехнологии способны качественно изменить городскую среду и поделятся опытом реализации подобных проектов в других городах. «Мы предлагаем совершить прогулки по разным Вселенным. В парке отдыха «Озеро Долгое» уже началась установка нескольких световых арт-инсталляций - «Сингулярность», «Астероиды» и «Пространство». Их тема связана с исследованиями космоса. Есть и световая арт-инсталляция «Горы без вершин». Эта работа - световая художественная фантазия, показывающая любимый многими норильчанами уголок Вселенной – плато Путорана. В Молодёжном центре можно будет отправиться на прогулку по виртуальной Вселенной мультимедийной выставки, созданной при поддержке Творческого союза художников России», - рассказала Карина Андреева, заместитель директора АРН по реализации социокультурных и образовательных проектов. Подробная программа буде опубликована на официальном сайте АРН. Организатор фестиваля - Агентство развития Норильска при участии городской администрации и поддержке компании «Норникель».

Просмотров:231 Открытие фестиваля пройдет 30 ноября в 18 часов в Молодёжном центре. В течение недели норильчан и гостей города ждут на четырёх тематических площадках – в Норильском государственном индустриальном институте, Молодёжном центре, кинокомплексе «Родина» и парке отдыха на улице Комсомольской.Тема фестиваля – «Прогулки по Вселенной: космос и время». На Крайнем Севере связь человека с бескрайним космосом ощущается острее. Именно в Норильске у известного астрофизика Николая Козырева родилась знаменитая теория о свойствах времени, о зеркалах, в которых можно увидеть прошлое. Идеи Козырева найдут отражение в программе фестиваля, станут проводником в загадочный мир времени и пространства.Фестиваль света - это арт-инсталляции, VR-выставки, мультимедийные конкурсы и большой образовательный блок. В НГИИ пройдут лекции и мастер-классы для профессионального сообщества. Эксперты расскажут о том, как современные мультимедиатехнологии способны качественно изменить городскую среду и поделятся опытом реализации подобных проектов в других городах.«Мы предлагаем совершить прогулки по разным Вселенным. В парке отдыха «Озеро Долгое» уже началась установка нескольких световых арт-инсталляций - «Сингулярность», «Астероиды» и «Пространство». Их тема связана с исследованиями космоса. Есть и световая арт-инсталляция «Горы без вершин». Эта работа - световая художественная фантазия, показывающая любимый многими норильчанами уголок Вселенной – плато Путорана. В Молодёжном центре можно будет отправиться на прогулку по виртуальной Вселенной мультимедийной выставки, созданной при поддержке Творческого союза художников России», - рассказала Карина Андреева, заместитель директора АРН по реализации социокультурных и образовательных проектов.Подробная программа буде опубликована на официальном сайте АРН.Организатор фестиваля - Агентство развития Норильска при участии городской администрации и поддержке компании «Норникель».