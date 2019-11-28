Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41708

28 ноября 2019, 12:44



В Норильске в пятницу пройдёт «Заполярное единство».

Организатором выступает норильская культурно-патриотическая общественная организация «Солнце» при поддержке администрации города Норильска. Все желающие смогут посетить выставку-лекцию «Традиционные куклы народов мира», мастер-классы по рукоделию и изготовлению традиционной куклы разных народов. Будет организована и детская площадка: дети познакомятся с традиционной одеждой разных народов России; попробуют сами раскрасить, а также подберут и вырежут одежду бумажной кукле; поиграют в интересные игры разных народов; поучаствуют в конкурсе загадок, самых активных ждут призы. В фотозоне гости смогут поучаствовать в украшении авиалайнера элементами национальных орнаментов (вырезать, наклеить и, конечно, сфотографироваться). Гости мероприятия смогут украсить «Авиалайнер «Заполярное единство» и «Дерево дружбы», где каждый получит возможность написать свои пожелания и добрые слова, символизирующие единение и дружбу народов. В актовом зале будет организован показ мультфильмов на русском и национальных языках народов, проживающих в Норильске по народным сказкам и легендам. Участниками межнационального мероприятия «Заполярное единство» станут 11 национально-культурных объединений города Норильска. Вход на мероприятие свободный. Фото Владимира Макушкина

Просмотров:183 30 ноября с 14 до 17 часов в Молодёжном центре пройдёт межнациональное мероприятие «Заполярное единство».Организатором выступает норильская культурно-патриотическая общественная организация «Солнце» при поддержке администрации города Норильска. Все желающие смогут посетить выставку-лекцию «Традиционные куклы народов мира», мастер-классы по рукоделию и изготовлению традиционной куклы разных народов.Будет организована и детская площадка: дети познакомятся с традиционной одеждой разных народов России; попробуют сами раскрасить, а также подберут и вырежут одежду бумажной кукле; поиграют в интересные игры разных народов; поучаствуют в конкурсе загадок, самых активных ждут призы.В фотозоне гости смогут поучаствовать в украшении авиалайнера элементами национальных орнаментов (вырезать, наклеить и, конечно, сфотографироваться).Гости мероприятия смогут украсить «Авиалайнер «Заполярное единство» и «Дерево дружбы», где каждый получит возможность написать свои пожелания и добрые слова, символизирующие единение и дружбу народов.В актовом зале будет организован показ мультфильмов на русском и национальных языках народов, проживающих в Норильске по народным сказкам и легендам.Участниками межнационального мероприятия «Заполярное единство» станут 11 национально-культурных объединений города Норильска.Вход на мероприятие свободный.Фото Владимира Макушкина