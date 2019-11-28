Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41709

28 ноября 2019, 12:50



31 декабря в России предложили сделать выходным.

Последний день года будет считаться выходным, если не является таковым по календарю. При этом общее число нерабочих праздничных дней должно сохраниться в том количестве, в каком прописано в Трудовом кодексе РФ. По мнению авторов инициативы, предлагаемый ими перенос позволит работникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями. Напомним, в 2020 году россияне будут отдыхать до 8 января включительно, 9 января — рабочий день.

Просмотров:236 В Госдуму внесли законопроект о введении выходного дня 31 декабря, сообщает РИА «Новости».Последний день года будет считаться выходным, если не является таковым по календарю. При этом общее число нерабочих праздничных дней должно сохраниться в том количестве, в каком прописано в Трудовом кодексе РФ. По мнению авторов инициативы, предлагаемый ими перенос позволит работникам и работодателям «более рационально» распоряжаться выходными и нерабочими днями.Напомним, в 2020 году россияне будут отдыхать до 8 января включительно, 9 января — рабочий день.