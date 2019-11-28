Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41710

28 ноября 2019, 12:51



Виртуальная Вселенная ждёт горожан в Молодёжном центре: 30 ноября в Норильске пройдёт Фестиваль света.

Российские художники и дизайнеры представят работы, выполненные в жанре цифровой художественной техники: стереокартины, 3D-мэппинг, моушн-дизайн, киннект-проекция,VR-инсталляция, Scince art. При всём разнообразии авторских подходов художников, принадлежащих к разным поколениям, выставка предстаёт цельным творческим высказыванием. Объединённые им признанные авторы и молодые художники показывают широкую палитру возможностей science art и цифровых медиа, раскрывая тем самым неизведанные возможности создания художественного образа и сохраняя преемственность по отношению к высокой академической традиции. Мария Круглова, куратор фестиваля, мультимедиа-художник: «Большинство авторов работ, представленных на выставке, приехали в Норильск, чтобы лично представить свои произведения. Каждый из художников будет проводить экскурсию в течение целого дня, будет своеобразным «дежурным» по выставке. А в 19 часов, после закрытия экспозиции, ответственный за выставку будет читать лекцию. Таким образом, на площадке Молодёжного центра сложится и целая лекционная программа». Кирилл Гаврилин, член кураторской группы выставки: «Здесь рождается особая форма, на стыке современной цифровой графики, кинематографа, компьютерных квестов и 3D-шутеров, но, вместе с тем, отличающаяся необычайной пластичностью взаимоотношений со зрителем, контакт которого с произведением имеет решающее значение». Использование новейших технологий позволяет предложить зрителю огромное многообразие сценариев общения с произведением. Теперь зритель сам может определять развитие действия при помощи касаний, формировать композицию из предложенных элементов, становясь из пассивного реципиента полноправным соавтором художника».

Просмотров:204 Норильский фестиваль света откроется 30 ноября в 18 часов мультимедийной выставкой.Российские художники и дизайнеры представят работы, выполненные в жанре цифровой художественной техники: стереокартины, 3D-мэппинг, моушн-дизайн, киннект-проекция,VR-инсталляция, Scince art.При всём разнообразии авторских подходов художников, принадлежащих к разным поколениям, выставка предстаёт цельным творческим высказыванием. Объединённые им признанные авторы и молодые художники показывают широкую палитру возможностей science art и цифровых медиа, раскрывая тем самым неизведанные возможности создания художественного образа и сохраняя преемственность по отношению к высокой академической традиции.Мария Круглова, куратор фестиваля, мультимедиа-художник: «Большинство авторов работ, представленных на выставке, приехали в Норильск, чтобы лично представить свои произведения. Каждый из художников будет проводить экскурсию в течение целого дня, будет своеобразным «дежурным» по выставке. А в 19 часов, после закрытия экспозиции, ответственный за выставку будет читать лекцию. Таким образом, на площадке Молодёжного центра сложится и целая лекционная программа».Кирилл Гаврилин, член кураторской группы выставки: «Здесь рождается особая форма, на стыке современной цифровой графики, кинематографа, компьютерных квестов и 3D-шутеров, но, вместе с тем, отличающаяся необычайной пластичностью взаимоотношений со зрителем, контакт которого с произведением имеет решающее значение».Использование новейших технологий позволяет предложить зрителю огромное многообразие сценариев общения с произведением. Теперь зритель сам может определять развитие действия при помощи касаний, формировать композицию из предложенных элементов, становясь из пассивного реципиента полноправным соавтором художника».