Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/41711

28 ноября 2019, 12:52



В Талнахе автомойщик угнал машину клиентки и попал в ДТП: теперь ему грозит реальный срок.

Сотрудники полиции выяснили, что владелица автомобиля оставила его на автомойке для химчистки салона. Женщина пояснила, что улетает в командировку и вернётся через 9 дней, после чего и заберёт машину. Один из сотрудников автомойки решил воспользоватся транспортом для того, чтобы съездить домой. «На улице Строителей злоумышленник попал в ДТП, — рассказывают в полиции. — Приехавшие сотрудники ГИБДД составили на него протокол. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, после чего обвиняемого привезли в отдел полиции, где он написал явку с повинной и дал признательные показания». В итоге в соответствии со статьёй 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» мужчине грозят следующие виды наказания: штраф в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, арест на 6 месяцев или лишение свободы на срок до 5 лет.

Просмотров:212 Полицейские направили в суд уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в угоне автомобиля. Его задержали в Талнахе за неправомерное завладение машиной марки Nissan.Сотрудники полиции выяснили, что владелица автомобиля оставила его на автомойке для химчистки салона. Женщина пояснила, что улетает в командировку и вернётся через 9 дней, после чего и заберёт машину. Один из сотрудников автомойки решил воспользоватся транспортом для того, чтобы съездить домой.«На улице Строителей злоумышленник попал в ДТП, — рассказывают в полиции. — Приехавшие сотрудники ГИБДД составили на него протокол. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, после чего обвиняемого привезли в отдел полиции, где он написал явку с повинной и дал признательные показания».В итоге в соответствии со статьёй 166 УК РФ «Неправомерное завладение транспортным средством без цели хищения» мужчине грозят следующие виды наказания: штраф в размере до 120 тысяч рублей, ограничение свободы на срок до 3 лет, принудительные работы на срок до 5 лет, арест на 6 месяцев или лишение свободы на срок до 5 лет.